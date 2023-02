Aster assume operai, come candidarsi

Aster cerca operai per tre settori in cui lavora: impianti elettrici, manutenzione delle strade e aree verdi. Sul sito dell'azienda sono stati pubblicati tre bandi con requisiti e modalità per presentare le candidature. Si tratta di bandi di selezione per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria volta all’assunzione di personale operaio in apprendistato e c'è tempo fino alle ore 12 di giovedì 16 febbraio 2023 per presentare la domanda.

Tra i requisiti per essere ammessi alla selezione l'età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 29, essere in possesso della licenza di scuola dell’obbligo, la patente B o superiore, non aver riportato condanne penali e l'idoneità psico-fisica incondizionata alla mansione, che verrà successivamente accertata dalla società prima dell’assunzione.

Gli operai saranno assunti con contratto di lavoro di apprendistato professionalizzante di 30 mesi, ai sensi del vigente CCNL Unico Gas-Acqua. Il rapporto di apprendistato professionalizzante è sottoposto ad un periodo di prova di tre mesi di effettiva presenza in servizio. Le candidature dovranno essere presentate attraverso il link https://aster.meritoconcorsi.it compilando in maniera esaustiva tutti i campi previsti, entro le ore 12 del 16 febbraio. Sul sito di Aster e negli allegati in fondo a questo articolo i bandi completi con tutte le informazioni utili.