Gnv cerca 350 lavoratori per i suoi traghetti

La compagnia Grandi Navi Veloci ha dato il via ad un importante piano nazionale di assunzioni per individuare 350 nuovi lavoratori che entro il 30 aprile 2022 saranno assunti come personale a bordo delle navi della flotta.

Le figure ricercate coprono 30 professionalità diverse che saranno impiegate in diverse aree:

Personale esperto nella gestione della struttura hotel di bordo (dai 30 ai 50 posti).

Piccoli di camera, baristi e cassieri da inserire nella struttura alberghiera e di sala (da 100 a 150 posti).

Chef, cuochi, pizzaioli e panettieri (50 posti).

Gnv cerca anche 150 persone da inserire nel personale di macchina e di coperta, preferibilmente con esperienza a bordo di navi traghetto merci e passeggeri.

A tutti i nuovi assunti la compagnia garantisce percorsi di formazione e inserimento “on the job” direttamente a bordo, che saranno coordinati dal centro di formazione del gruppo.

L'obiettivo di Gnv è facilitare l’ingresso in azienda, supportare la crescita professionale dei dipendenti, conoscere e condividere obiettivi e prospettive della compagnia. Le attività formative comprendono anche training, coaching e formazione specifica per ciascuna figura, a bordo e in aula.

Come candidarsi

Per candidarsi è necessario essere in possesso del libretto di navigazione e dei corsi STCW.

Per quanto riguarda le figure in ambito alberghiero, la candidatura verrà valutata anche se non in possesso di tali requisiti e, in caso di accettazione, i candidati verranno supportati nell’effettuare i corsi di idoneità alla navigazione.

Chiunque sia interessato alle opportunità di lavoro e a partecipare al processo di selezione può candidarsi inviando il proprio curriculum vitae all’indirizzo: crew@gnv.it.