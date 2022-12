Asef assume quattro operatori funebri

C'è tempo fino al 30 dicembre per partecipare al bando di "selezione ad evidenza pubblica, per esami, finalizzata all’individuazione di 4 operatori funebri da inserire nell’organico aziendale ed alla formazione di una graduatoria dalla quale Asef potrà attingere per eventuali ulteriori assunzioni con contratto a tempo determinato e parziale 30 ore settimanali, con possibilità di conferma a tempo indeterminato con pari tipologia di contratto (categoria D, posizione economica D1)".

Documenti necessari per la partecipazione, scaricabili gratuitamente tramite il link qui sotto.

Domanda di ammissione bando Asef

La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere redatta esclusivamente per via telematica attraverso il link presente di seguito

Compila la Domanda On Line.