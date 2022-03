Capriole sulle nuvole cerca 20 animatori part time e full time a Genova

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di GenovaToday

Savona, 7 marzo 2022. L'agenzia di animazione e organizzazione eventi Capriole sulle Nuvole cerca 20 animatori per la sede di Genova. Assunzione regolare con contributi e ferie: part time 4 ore sabato e domenica netto da 450 €/mese. Full time stagione estiva 40 ore/settimana netto da 1400 €/mese. Dalla fine di marzo i giovani selezionati seguiranno appositi corsi di formazione gratuiti nelle sedi dell’agenzia e saranno affiancati, direttamente sul campo, da esperti animatori di Capriole sulle Nuvole, operando in piccoli e grandi eventi a Genova e provincia.

"Dopo due anni di pandemia il settore degli eventi e delle feste di compleanno è in forte ripresa, spiega Silvia Olivieri titolare di Capriole sulle Nuvole, i genitori desiderano organizzare per i loro bambini feste di compleanno coloratissime, all'aperto, divertenti ed in piena sicurezza e gli stabilimenti balneari si stanno già organizzando per i kids club estivi. La nostra agenzia, da oltre 10 anni con sedi sul territorio ligure e piemontese, è una solida realtà che ha alle spalle l'organizzazione di centinaia di piccoli e grandi eventi per i bambini.

Capriole sulle Nuvole è un'azienda in crescita, che nel 2023 aprirà due nuove sedi, e molti dei ragazzi che hanno cominciato come animatori ora sono diventati responsabili di sede. CERCHIAMO RAGAZZI E RAGAZZE CON UN'ETà TRA I 18 E I 28 ANNI, RESIDENTI NELLA PROVINCIA DI GENOVA, preferibilmente automuniti che abbiano creatività, pazienza, voglia di imparare, capacità di mettersi in gioco e di lavorare in gruppo.” Dalla fine di marzo inizieranno i corsi di formazione completamente gratuiti per i nuovi animatori e da subito i ragazzi ritenuti idonei potranno cominciare a lavorare e ad essere remunerati. Per partecipare alle selezioni contattare la segreteria di Capriole sulle Nuvole tramite Whatsapp al numero 347 2944077. Per ulteriori informazioni: www.capriolesullenuvole.it, www.compleannogenova.it