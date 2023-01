Amt cerca personale amministrativo a tempo determinato

Amt è alla ricerca di due figure amministrative a tempo determinato.

In particolare, la società partecipata dal Comune che si occupa del trasporto pubblico in città, cerca un addetto gestione paghe per una sostituzione maternità: la persona sarà inserita all’interno della Funzione Trattamento Economico e dovrà assicurare supporto nel processo di elaborazione paghe, provvedendo agli adempimenti amministrativi relativi alla gestione di tutte le voci retributive, agli aspetti previdenziali e assistenziali relativi al personale dipendente dell’azienda.

La seconda opportunità di lavoro a tempo determinato è una posizione aperta per addetto gare e contratti: la persona sarà inserita all’interno della Funzione Gare e Contratti con contratto a tempo determinato (rinnovabile per un anno) per l’attuazione dei progetti Pnrr. Dovrà assicurare supporto nell’attività di programmazione, predisposizione e gestione delle procedure di gara e dei relativi contratti (lavori, forniture e servizi), collaborando nell’analisi e nella definizione della documentazione necessaria prevista dalla legge e dai regolamenti interni, nonché operando sui principali servizi messi a disposizione da Anac (Autorità Anticorruzione), compresa l’attività di rendicontazione dei contratti sui portali istituzionali.