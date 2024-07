Faisa Cisal: al via il corso di qualifica per conducenti di bus, previste assunzioni

Al via la seconda edizione del corso di qualifica per conducenti di mezzi di trasporto locale. "A seguito di un accordo sottoscritto da Amt e Cgil, Cisl, Uil e Faisa-Cisal, e finanziato da Comunità Europea e Regione Liguria - spiega il sindacato - viene data la possibilità a giovani disoccupati di costruirsi un futuro all’interno del nostro settore, ai partecipanti, che completeranno il percorso, verrà rilasciato l’attestato di qualifica professionale di 'Conducente di mezzi di Trasporto Pubblico Locale' e al 60% degli idonei a fine corso è prevista l’assunzione presso l'azienda Amt".

I requisiti per partecipare

21 compiuti alla data della presentazione della domanda al corso

Persone in stato di disoccupazione, inattive, con priorità per i residenti e/o domiciliati in Liguria, come previsto dalle normative vigenti

Cittadini comunitari ed extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità e abbiano assolto l’obbligo di Istruzione

Possesso di patente B (Il superamento con esito positivo degli esami delle patenti D e CQC è poi pre-requisto obbligatorio per l’accesso all’esame di qualifica finale del corso)

Fino alla data del 31 dicembre 2025, rientrino nella fascia di età utile a stipulare un contratto di apprendistato (nati dal 01/01/1996)

Per i cittadini stranieri è richiesto: permesso di soggiorno in corso di validità; in caso non abbiano svolto e concluso percorsi di studio in Italia, una conoscenza della lingua Italiana pari al livello B2 (certificata con apposito attestato rilasciato da un soggetto autorizzato ai sensi della normativa vigente da presentare all’atto della consegna della candidatura).

La domanda di iscrizione deve essere compilata e presentata presso la segreteria Proxima di via XX Settembre 41/5 dal 15 luglio 2024. Informazioni in via Bobbio 25/1, via mail a selezionifaisa.cisal@gmail.com e su WhatsApp al numero 320.91.65.351.

