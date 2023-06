Amt assume operai, come candidarsi

Nei giorni scorsi è uscita una selezione Amt dedicata a operai meccatronici, sia giovani sia d’esperienza, che si occupano dell’attività di manutenzione. I termini della selezione sono disponibili sul sito ufficiale Amt a questo link, nella sezione 'Lavora con noi'. Le candidature dovranno essere presentate entro il 30 giugno 2023.

La Filt Cgil, come sempre, mette in campo un percorso di formazione gratuito per preparare i candidati ad affrontare l’iter selettivo proposto dall’azienda. I corsi si terranno nella Sede della Cgil a Cornigliano in via San Giovanni d’Acri 6.

Per informazioni e per ricevere eventuale supporto informatico le persone interessate possono chiamare allo 010.6028325 o scrivere una e-mail a filt@liguria.cgil.it.