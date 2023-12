Amiu, quaranta nuove assunzioni a tempo indeterminato

Sono quaranta i nuovi addetti allo spazzamento assunti a tempo indeterminato da Amiu Genova per potenziare le attività di pulizia e decoro della città, oltre che contribuire alla tutela dell'ambiente.

"Questo significativo potenziamento del personale - dichiara Giovanni Battista Raggi, presidente di Amiu Genova - risponde alla volontà dell'amministrazione di migliorare sensibilmente la qualità della vita dei cittadini, garantendo le nostre strade più pulite e accoglienti per tutti. Gli addetti ecologici, grazie al loro impegno costante anche e soprattutto durante le festività, contribuiranno in modo tangibile a rendere Genova una città ancora più bella e vivibile".

Avere in forza altre 40 persone, secondo Raggi, garantirà "un impatto positivo su tutte le attività legate al ciclo dei rifiuti, attività in cui Amiu è impegnata da oltre 30 anni e che ambiscono a migliorare confidando in un impegno sempre più costante, oltre che da parte delle amministrazioni ed enti locali, anche da parte dei cittadini".