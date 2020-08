Amazon, conto alla rovescia per l’apertura a Campi: parte la ricerca di magazzinieri

Mancano ormai poche settimane all’apertura del primo centro logistico Amazon genovese, e il colosso dell’e-commerce fondato da Jeff Bezos è alla ricerca di personale.

Amazon Logistics ha avviato nelle scorse settimane una ricerca per operatori di magazzino o “associates”, che si occuperanno di “ricezione, stoccaggio della merce, prelevamento e confezionamento degli ordini ricevuti”.

La selezione è rivolta a maggiorenni disponibili a lavorare su turni e a effettuare straordinari se necessario, e tra i requisiti ci sono “comprensione della lingua italiana, puntualità, precisione e attenzione, elevata attenzione verso gli aspetti della sicurezza sul lavoro, atteggiamento positivo verso il lavoro e disponibilità a raggiungere elevati standard di performance e qualità”

Con l’annuncio dell’apertura del nuovo centro di stoccaggio a poca distanza dal nuovo viadotto San Giorgio, Amazon aveva annunciato l’intenzione di creare almeno 30 posti di lavoro a tempo indeterminato e in totale un centinaio in tre anni dall’apertura, fissata per l’autunno.

La ricerca di personale, portata avanti dall’agenzia Gi Group, non specifica però quanti sono i posti di lavori disponibili, ma solo che le selezioni sono aperte: per candidarsi è necessario compilare questo form.