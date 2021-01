Dehor e tavoli fuori, Bucci: «Occupazione del suolo gratuita per tutto il 2021»

Il sindaco ha confermato che per tutto il nuovo anno, e con tutta probabilità anche per il 2022, i titolari dei pubblici esercizi potranno installare dehor senza pagare

Occupazione del suolo gratuita per i ristoratori e i titolari di pubblici esercizi genovesi per tutto il 2021, e con tutta probabilità anche per il 2022.

L’annuncio è arrivato dal sindaco Marco Bucci, che ha incontrato in piazza De Ferrari una delegazione dei partecipanti alla manifestazione #ristoratoriuniti organizzata lunedì mattina.

«Vi dico già che il suolo sarà gratuito per tutto l’anno 2021 e quasi certamente anche per il 2022 - ha detto Bucci ai manifestanti - quindi mettete i tavolini fuori. Stiamo anche lavorando a una proposta per far sì che l’investimento sia anticipato dal Comune e venga pagato nel tempo».