Lavoro, in Liguria l'occupazione cresce dell'1%: tutti i dati Istat

Sono arrivati oggi, mercoledì 13 dicembre, i dati Istat del terzo trimestre sull'occupazione. In Liguria gli occupati aumentano di oltre 6mila unità, da 628.292 a 634.298, rispetto allo stesso periodo del 2022, una crescita dell'1%.

Il dato soddisfa il presidente della Regione Giovanni Toti che commenta: "Questa percentuale di crescita permette alla Liguria di continuare il suo percorso di sviluppo. L’occupazione aumenta sia per gli uomini (+1,4%) sia per le donne (+0,4%)”

Sempre in Liguria, le persone senza lavoro scendono dalle 40.417 unità del terzo trimestre 2022 alle 37.988 unità dello stesso periodo dell’anno in corso: "Parliamo del 6% in meno di disoccupati in Liguria" sottolinea Toti

Tra i settori trainanti emerge ?i?n particolare il terziario, che vede un aumento del 2,8%, ovvero più 14.033 unità.

?"L?o stato di salute del mondo del lavoro in Liguria - ?a?ggiunge l'assessore regionale al Lavoro Augusto Sartori - è ormai un fatto consolidato e i numer?i Istat lo dimostrano.? Con la giusta attenzione nei confronti del tema, come per esempio attraverso i rinnovati Centri per l'impiego, il futuro si prospetta roseo"?.

I dati che confermano l'occupazione in crescita erano già emersi in occasione dell'analisi del secondo trimestre dell'anno, e già in quell'occasione i sindacati avevano commentato smorzando gli entusiasmi della Regione, parlando di un territorio a vocazione "monotematica" schiacciato sul terziario. E più della metà delle imprese che non denunciava occupati: "Tutto farebbe pensare che in questi due settori, agricoltura e turismo, vi siano sacche di lavoro non dichiarato" aveva denunciato la Cgil Liguria che aveva chiesto anche di non guardare solo all'occupazione ma anche alla qualità del lavoro e dei contratti.

La prossima diffusione dei dati Istat sull'occupazione è ora attesa per marzo 2024.