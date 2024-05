Nuovo volo per e da Genova (ma solo per i croceristi)

Nell'estate 2025 arriverà un nuovo volo charter che collegherà direttamente Genova a Düsseldorf. Ma sarà dedicato solo agli ospiti tedeschi di Costa Crociere, con l’obiettivo di rendere più comode e accessibili le crociere nel Mediterraneo in partenza dalla Liguria.

Così Costa Crociere e Aeroporto di Genova rafforzano la loro collaborazione: il nuovo volo, operato dalla compagnia aerea Condor con un Airbus A320 da 180 posti, sarà operativo ogni domenica, dal 4 maggio al 19 ottobre 2025, dall’aeroporto di Düsseldorf a quello di Genova, dove atterrerà alle 13.30, consentendo così agli ospiti tedeschi di raggiungere Savona via transfer con un ampio margine di tempo, per imbarcarsi a bordo di Costa Toscana.

Il volo ripartirà alle 14.20 da Genova a Düsseldorf, riportando a casa gli ospiti tedeschi che invece avranno terminato la loro crociera su Costa Toscana, con l’ultimo volo di ritorno previsto il 26 ottobre 2025. Il programma prevede un totale di 26 rotazioni, con una stima di circa 4.700 passeggeri che andranno a incrementare il traffico dell’aeroporto di Genova.

Il charter Genova-Düsseldorf offrirà la possibilità di usufruire dei servizi di “inbond” e “off-airport check-in”, per consegnare i bagagli all’aeroporto di Düsseldorf e ritrovarli nella propria cabina sulla nave. Al termine della crociera, potranno effettuare il check-in per il volo di rientro direttamente su Costa Toscana, consegnando i loro bagagli a bordo, per ritirarli a Düsseldorf.