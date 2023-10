Crociere, record per Msc con quattro navi in porto e 22mila passeggeri in un giorno

Domenica 29 ottobre 2023 il porto di Genova ha registrato un record assoluto con la presenza di ben quattro navi in contemporanea della flotta Msc Crociere.

Con World Europa, Grandiosa, Orchestra e Opera insieme a Genova, la città ha fatto segnare il record giornaliero di presenze oltre 22mila crocieristi movimentati, un risultato mai registrato in precedenza da un'unica compagnia.

"Si tratta di numeri, che non fanno che confermare la centralità di Genova per il Gruppo Msc e per l'intero settore crocieristico", commenta la compagnia.