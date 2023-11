Genova tra le 50 mete da visitare nel mondo nel 2024

Genova è stata inserita nella lista delle 50 mete da visitare nel mondo nel 2024 dalla guida turistica statunitense 'Travel Lemming'. Un nuovo importante riconoscimento per la nostra città, che conferma sempre di più il ruolo del turismo nella sua economia.

"Un riconoscimento - commenta la ministro del Turismo, Daniela Santanchè - che deve riempire di orgoglio non soltanto i genovesi e la Liguria, ma tutti noi in quanto italiani, perché si tratta di un ennesimo attestato di stima e amore che consente all'Italia di ben figurare davanti agli occhi del mondo intero".

"Per quanto riguarda il capoluogo ligure - conclude Santanchè -, poi, è un importante risultato, che fa il paio con il recente articolo del 'Financial Times', che l'aveva definito una 'autentica gemma nascosta'. Questo ci incoraggia ulteriormente a promuovere il 'brand Italia', a livello internazionale, come destinazione turistica di eccellenza e qualità".

50 migliori mete da visitare nel 2024, Genova 26esima

"Genova è spesso utilizzata come porta d'accesso alle famose Cinque Terre - scrive Alex Brotherton nella guida -, ma chi non si ferma al loro passaggio si perde un vero gioiello. Genova è la città natale di Cristoforo Colombo e sposa perfettamente il caos e gli intrighi di una città portuale. La sua storia, bellezza e raffinatezza competono con le destinazioni più visitate d'Italia".

"Assaggia la deliziosa cucina ligure - prosegue Brotherton -: focaccia e pesto sono un must. Perditi nel labirintico centro storico, ammira opere d'arte inestimabili ed esplora bellissime chiese barocche. Quindi, goditi una serata in città visitando luoghi mozzafiato in riva al mare. Da non perdere inoltre una visita al Porto Antico, un quartiere ridisegnato da Renzo Piano con tanti eventi durante tutto l'anno".

"Nessun viaggio a Genova sarebbe completo senza visitare Boccadasse - conclude Brotherton -, un incantevole antico villaggio di pescatori a due passi dal centro, o prendere in considerazione l'idea di andare più lontano verso gli altri bellissimi villaggi di pescatori lungo la costa o l'idilliaca cittadina di Portofino".