Case di lusso, la classifica: Liguria al primo posto tra le location italiane dove investire

Case a picco sul mare, spaziosi appartamenti al centro di borghetti colorati famosi a livello mondiale e ville con piscina. La Liguria, con le Cinque Terre, è al primo posto nella classifica delle migliori location italiane dove investire per quanto riguarda il mercato degli immobili di lusso.

Vivere la propria quotidianità o passare delle vacanze indimenticabili in una casa da mille e una notte è un sogno che accomuna sempre più persone in tutto il mondo: secondo l’ultima analisi pubblicata da Fact.Mr si prevede che a livello globale nel 2024 il settore delle case di lusso già arredate e pronte per essere abitate raggiungerà una dimensione di 580 miliardi di dollari e aumenterà fino a 1.173 miliardi entro la fine del 2034 (+102%), con un tasso di crescita annua del 7.3% nei prossimi 10 anni. Una tendenza partita negli Stati Uniti e arrivata anche in Europa: analizzando l’andamento del mercato spagnolo nei primi 6 mesi del 2024, il sito Homes-Abroad riporta che quest’anno si assisterà a una crescita del 40% delle operazioni riguardanti gli immobili dal valore superiore al milione di euro. Anche l’Italia resta uno dei paesi più attrattivi al mondo, per via del fascino, della bellezza e della magia delle sue regioni: il sito d’indagine Metastat Insights riporta infatti che il settore residenziale del luxury real estate italiano crescerà nei prossimi anni fino a toccare quota 5,3 miliardi di euro entro il 2031, con una crescita annua dell’1% nel periodo.

La classifica delle 10 località italiane "da sogno": Liguria al primo posto

Per quest'estate, App - Aste Private Professionali Auction House ha stilato una lista delle dieci località italiane "da sogno" in cui acquistare o affittare un'abitazione di lusso: al primo posto come detto c'è la Liguria con le Cinque Terre, seguita dalla Costiera Amalfitana in Campania, dalle isole Eolie in Sicilia, dal Lago di Garda, dalla Costa Smeralda in Sardegna, dall'Antico Val di Noto in Sicilia, dalla Versilia in Toscana, dalle Dolomiti, dal Salento in Puglia e infine dalla Valdigne in Val d'Aosta.

"Gli immobili di pregio rappresentano una buona fetta del mercato immobiliare a livello internazionale - spiega Enrico Poletto, real estate manager e Ceo di App - Aste Private Professionali Auction House - per via del crescente interesse degli acquirenti di alta fascia per le caratteristiche specifiche di questo tipo di abitazioni. Cosa cercano i clienti? La tecnologia delle smart home, forza trainante del mercato grazie alle particolari funzionalità che solo una casa intelligente può garantire, come sistemi d’illuminazione e sicurezza automatizzati e elettrodomestici a controllo vocale. Inoltre, la sostenibilità ambientale sarà un fattore particolarmente attenzionato e il benessere è sempre più una priorità, senza dimenticare la privacy; infine, la personalizzazione caratterizzerà il mercato delle case di lusso, per via del crescente interesse per spazi customizzabili".