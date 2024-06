Il Mannarino inaugura con una grande festa aperta al pubblico

Come anticipato, Il Mannarino, la rinomata insegna di macellerie con cucina, prosegue l'espansione oltre i confini lombardi e approda in Liguria, a Genova, con l'apertura del suo sedicesimo locale. L'inaugurazione è prevista per giovedì 27 giugno, in via Fiasella 31, con una grande festa aperta al pubblico all'insegna della musica dal vivo e di un coinvolgente 'Mozzarella Live Show'.

Il Mannarino nasce nel 2019 dall'intuizione dei giovani imprenditori Gianmarco Venuto e Filippo Sironi, animati dal desiderio di dare nuova vita all'antica arte della macelleria attraverso un concept che ha l'obiettivo di riprodurre l'atmosfera informale delle botteghe di quartiere di una volta.

In ciascuno dei punti vendita i clienti possono vivere un'esclusiva esperienza multicanale: oltre ad acquistare i prodotti della macelleria direttamente al banco - segno distintivo del brand -, con la possibilità di fare due chiacchiere e farsi consigliare dal 'mannarino' di turno, è infatti anche possibile scegliere il proprio taglio di carne da gustare comodamente seduti nella sala del ristorante oppure ordinare online la propria spesa da ricevere a casa.

Il locale è caratterizzato da un arredo caldo e familiare, completato dalle celebri scritte a neon con le frasi più iconiche de Il Mannarino, le ceramiche pugliesi e i tipici colori giallo e verde del brand. La proposta gastronomica comprende i piatti più iconici dell'insegna (come le bombette e gli arrosticini) e numerosi tagli di carne tra cui poter scegliere, in primis le succulente costate.

Presenti all'appello anche i piatti della gastronomia, tra cui spiccano le polpette al pomodoro, la purea di fave e cicoria e la caponatina pugliese. L'appuntamento con la grande festa inaugurale de Il Mannarino è per giovedì 27 giugno, dalle ore 19.30, in via Fiasella 31, a Genova. L'evento è aperto al pubblico.

"L'apertura del nuovo locale di Genova è una grande opportunità per estendere la presenza del nostro brand in una regione a prevalente economia marittima e condividere, così, i nostri valori con un numero sempre maggiore di consumatori", affermano Gianmarco Venuto e Filippo Sironi, co-founder de Il Mannarino.

"Il nostro obiettivo è promuovere un consumo consapevole della carne, preservando le tradizioni attraverso la collaborazione con piccoli produttori locali. Vogliamo inoltre sostenere lo sviluppo di filiere corte e adottare un processo di allevamento più circolare e sostenibile. Questa è la filosofia alla base del nostro format".