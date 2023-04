Lostecco, la braceria e birreria artigianale inaugura in corso Italia

Con i suoi piatti alla brace e l’ampia scelta di birre artigianali, Lostecco sbarca sul mare. La steakhouse di piazza Ferretto inaugurerà in corso Italia, più precisamente in lungomare Lombardo 21, prendendo posto all’interno dello stabilimento Goa Beach, di cui gestirà le attività di bar e ristorazione. L’evento di apertura è in programma per domenica 30 aprile, a partire dalle ore 20, serata che inaugurerà la stagione estiva dello stabilimento.

“Volevamo che la nostra birreria fosse lo specchio migliore dell’italianità: qualità, buon gusto e gioia di vivere. Crediamo di esserci riusciti, ma continueremo crescere e migliorarci” ha detto Massimo Sanna, l’ideatore ristoranti Lostecco. La catena di ristoranti è nata nel 2012, grazie alla passione del fondatore per la ristorazione e la sua lunga esperienza nel settore del food e dell’intrattenimento. La sua idea, come lui stesso racconta, era quella di “italianizzare” il concetto americano di steakhouse, impiegando unicamente primizie del territorio e avvalendosi delle più genuine modalità di lavorazione e cottura della carne.

Lostecco, infatti, crede nell’importanza dell’enogastronomia pregiata e promuove una cucina incentrata sulla valorizzazione dei prodotti regionali e delle tradizioni italiane, senza rinunciare all’accessibilità dei prezzi. A partire dalla prima apertura di un locale “Lostecco” a Parma nel 2014, si contano oggi diverse sedi: Genova, Alba, Borgio Verezzi, Salice Terme, Villasimius. A cui si aggiunge ora la nuova location in corso Italia.