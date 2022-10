/ Via Giacomo Puccini

Pulizie in Leonardo, sciopero con presidio a Sestri Ponente

Mercoledì 2 novembre 2022 in via Puccini, Filcams Cgil: "L'azienda Ips che ha l’appalto delle pulizie in Leonardo ha già lasciato a casa 6 lavoratrici e altre potrebbero seguire, chiediamo la riassunzione"