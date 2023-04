Leonardo, Roberto Cingolani nuovo amministratore delegato

Il ministero dell'Economia e delle finanze ha depositato la lista per il rinnovo degli organi sociali di Leonardo Spa. Con riferimento all'assemblea degli azionisti convocata per il 9 maggio, si legge in una nota, il Mef - titolare del 30,2% del capitale - ha depositato, di concerto con il Mimit, la seguente lista per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione: Stefano Pontecorvo (presidente) e Roberto Cingolani (ad).

"Congratulazioni a Roberto Cingolani per il nuovo incarico come amministratore delegato di Leonardo. Una nomina - dichiara il presidente della Regione, Giovanni Toti -, che premia senza dubbio il merito e le qualità dimostrate sul campo. Con Colingolani ho avuto modo di dialogare e confrontarmi a lungo quando guidava l'Iit di Genova e quando ha ricoperto l'incarico di governo come ministro della Transizione ecologica, dimostrando sempre equilibrio e professionalità".

"Leonardo è un pezzo importante dell'industria della Liguria e sono certo che Cingolani saprà valorizzare l'azienda, rafforzando il suo storico legame con il nostro territorio", conclude il governatore ligure.