Mercato del lavoro, le figure più ricercate in Liguria

Agente di commercio, addetto vendite, consulente aziendale, magazziniere e addetto alla pulizia delle camere: sono state queste nel 2022 le cinque figure professionali più richieste in Liguria. Ma c'è spazio anche per camerieri e operai edili, in un quadro variegato che rispecchia un territorio fortemente marcato da opportunità per diversi profili, almeno in teoria.

I dati arrivano dall'Osservatorio mercato del lavoro 2022 di InfoJobs, piattaforma per la ricerca di lavoro online che ha offerto un panorama dell'andamento di un mercato decisamente complesso: l'anno scorso, a pesare, la progressiva complessità del quadro geopolitico e la crescita dell'inflazione. In questo scenario, la Regione Liguria si posiziona all’ottavo posto e quindi accreditandosi a pieno titolo nella top 10 della classifica nazionale InfoJobs con il 2% del totale delle offerte da parte delle aziende, in una classifica che vede nella top 3 Lombardia al primo posto (32%), Emilia-Romagna (17%) al secondo e Veneto (13%) al terzo.

La geografia delle offerte di lavoro in Liguria

A spiccare è Genova - non certo una sorpresa, visto che è il capoluogo - che registra il maggior numero di annunci della regione con il 66% del totale regionale. Al secondo posto con grande distacco Savona (14,3%), al terzo La Spezia (12,8%) e in quarta posizione Imperia (6,9%), provincia che registra però l’incremento maggiore in un confronto anno su anno (+3,4%).

Categorie professionali più richieste

Nel 2022 la categoria professionale maggiormente richiesta in Liguria è stata operai, produzione, qualità (14,4%), seguita da vendite (13,4%), commercio al dettaglio, gdo, retail (10%), amministrazione, contabilità, segreteria (8,5%) e turismo e ristorazione (8%).

La Liguria ha visto spiccare nel 2022 le categorie turismo e ristorazione, che ha registrato una crescita significativa pari al +30,4%, commercio al dettaglio, gdo, retail +10,3% e amministrazione, contabilità, segreteria (+7%). Dati importanti che affermano la vivacità di un territorio rinomato per il turismo, per l’agroalimentare e per l’industria.

