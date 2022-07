Lavoro, concluso piano ricollcazione lavoratori coinvolti nella crisi Qui!Group

Si è concluso il piano di ricollocazione rivolto ai 200 lavoratori licenziati da Qui!Group in Liguria. Di questi, 151 risultano occupati, 45 fuoriusciti (tra cui persone in carico a servizi o misure regionali come Fast, Pascal, persone non interessate al percorso e pensionate) e 4 disoccupati. Questi ultimi potranno aderire al programma Gol (Programma Nazionale per la Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori), che sarà avviato nel corso del mese di luglio 2022. I risultati del piano di ricollocazione sono stati presentati in un incontro con le sigle sindacali Filcams Cigl, Fisascat Cisl, Uiltucs.

La società era finita nella bufera nel 2018 per il mancato pagamento dei buoni pasto e i procedimenti depositati in tribunale dai commercianti.

“Si è concluso un piano di ricollocazione avviato a giugno 2019, realizzato con il supporto di Anpal Servizi in collaborazione con i Centri per l'Impiego, che ha visto la presa in carico di 86 lavoratori e che ha portato a un risultato importante ottenuto grazie alle Politiche attive del lavoro e piena soddisfazione delle sigle sindacali – commenta l’assessore al Lavoro Gianni Berrino –. Il piano di ricollocazione è stato strutturato in diverse fasi, con momenti di orientamento, analisi delle caratteristiche anagrafiche e professionali dei lavoratori, accompagnamento al lavoro e supporto della ricerca attiva da parte dei lavoratori. Allo stesso tempo sono state realizzate attività di scouting delle opportunità occupazionali e di promozione dei profili professionali, sempre più mirate e personalizzate nel tempo per favorire il più possibile l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro”.