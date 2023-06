Lavoro, Cgil: "In Liguria aumenta l'occupazione ma anche la povertà"

I dati su occupazione e povertà diffusi in questi giorni dall’Istituto nazionale di statistica ed elaborati da Marco De Silva, responsabile Ufficio Economico Cgil Genova e Liguria, indicano che in Liguria all’aumento del lavoro aumenta anche la povertà. Un paradosso? No, sostiene il sindacato: per spiegare il fenomeno, basta guardare la qualità del lavoro.

“Pur considerando l’aumento dell’occupazione come un fatto positivo bisogna abbandonare i toni trionfalistici e oltre all’elemento quantitativo si deve valutare quello qualitativo - commenta il segretario generale Cgil Liguria Maurizio Calà -. L’occupazione cresce prevalentemente nei servizi e nel turismo (solo nei servizi, vero cuore dell’occupazione in Liguria con il 76,6% del totale degli occupati, si registra un aumento sull’anno precedente di oltre 21 mila unità), comparti tradizionalmente composti da contratti stagionali o da bassa intensità di lavoro come nei settori delle pulizie o le mense. In queste condizioni, pur lavorando, una famiglia può vivere condizioni di grande difficoltà”.

Analizzando i dati elaborati dalla Cgil, si nota come all’aumento dell’occupazione (nel primo trimestre 2023 gli occupati in Liguria hanno raggiunto quota 612.272) corrisponda l’aumento della povertà: su una popolazione di 1 milione e mezzo di abitanti si stimano in 366 mila le persone a rischio povertà, un quarto circa dei suoi abitanti. La Liguria è la prima delle regioni del nord Italia con questo triste primato (24,3%).

Ma ad aumentare è anche la povertà in relazione al lavoro con l’indicatore relativo alla bassa intensità lavorativa che passa dal 9,1% del 2021 all’11,6% del 2022, ciò significa che quasi 3 lavoratori su 10 lavorano poco e neppure sempre. “Credo sia arrivato il momento di abbandonare i toni trionfalistici - conclude Calà - e indirizzare gli sforzi della Regione Liguria a rendere le condizioni del lavoro meno precarie”.