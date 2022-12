Somministrati del Porto di Genova, i sindacati: "A novembre paga di 150 euro, è un attacco alla dignità"

È un Natale di battaglia per i lavoratori somministrati del porto di Genova: "Con paghe che, per il mese di novembre, si aggirano attorno ai 150 euro i somministrati versano in una condizione a dir poco delicata - avvertono le segreterie regionali Nidil Cgil, Felsa Cisl e Uil Temp Liguria -. Il calo di lavoro che ha caratterizzato i mesi autunnali non può essere gestito senza tutele e non deve imporre ulteriori sacrifici a chi ormai da mesi vive uno stato di ansia lavorativa e sociale. È impensabile che nel Porto di Genova, sempre citato anche dal presidente Signorini per i suoi volumi, per il prestigio e l’importanza che riveste a livello internazionale si possano realizzare condizioni economiche di questa natura".

Nonostante le tante rassicurazioni a più livelli, dall’Autorità di Sistema Portuale al Comune di Genova, le condizioni economiche dei somministrati del Porto di Genova peggiorano e i sindacati si dicono pronti a ricorrere ad ogni mezzo a disposizione per fare in modo che "buste paga da fame restino un brutto inciampo piuttosto che una triste realtà natalizia".

La stabilizzazione prevista negli accordi - e relativi addendum - prevede un doppio binario: uno con l'agenzia di somministrazione, l'altro nelle partecipate del Comune. Per poter avere anche questa opportunità i lavoratori hanno deciso di tornare "a chiamata" perdendo le tutele del contratto precedente. Purtroppo nelle partecipate del Comune, ad oggi, si è avuta la stabilizzazione solamente di un paio di lavoratori.

Lodi (Pd): "Fallimento delle politiche del lavoro del Comune"

Nel dibattito interviene anche la consigliera comunale Pd Cristina Lodi: "Per un’amministrazione che puntava tutto sul porto e sulla riqualificazione del lavoro nel porto, la notizia che arriva dai sindacati sui lavoratori che prendono 150 in busta paga esprime il fallimento delle politiche del lavoro di questo Comune, che più volte in passato ha promesso a questi lavoratori una stabilizzazione e l’avvio di percorsi di valutazione delle loro professionalità, ma che oggi si ritrovano a essere abbonati dal Comune stesso. Spero che l’amministrazione batta un colpo e si occupi di questi lavoratori al più presto, perché sarebbe un importante segnale e soprattutto un compimento di ciò che ha promesso ma che, a oggi, non è ancora stato fatto".