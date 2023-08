Inizia l'era di Signorini alla guida di Iren

In occasione del consiglio di amministrazione di mercoledì 30 agosto 2023 di Iren, che ha cooptato Paolo Emilio Signorini come nuovo amministratore delegato, il comitato di sindacato dei soci pubblici azionisti di Iren, composto da Marco Bucci sindaco di Genova, Stefano Lo Russo sindaco di Torino e Luca Vecchi sindaco di Reggio Emilia, intende fare i migliori auguri di buon lavoro al nuovo ad e a tutta la squadra di vertice.

Il management di Iren – guidato da ad, presidente e vicepresidente – è chiamato a portare avanti gli obiettivi delineati dal piano industriale, che poggia sui pilastri della transizione ecologica, dello sviluppo dei territori e della qualità del servizio. L'azione sinergica in tutti i settori di attività dovrà avere al centro l'obiettivo di soddisfare le aspettative dei cittadini e dei clienti dei territori in cui Iren opera, in particolare in merito all'innalzamento costante dei livelli di qualità dei servizi offerti in tutti gli ambiti di intervento della multiutility.

I sindaci indicano questo tema come prioritario non solo per i benefici attesi dalla popolazione ma anche perché primeggiare sul piano della qualità può diventare un elemento distintivo in un mercato competitivo come quello delle utilities.

I sindaci, con grande unità di intenti e in piena collaborazione, condividono pienamente la visione strategica circa il futuro di Iren e pertanto augurano all'azienda, attraverso il lavoro dei suoi manager, i migliori successi.

"Auguro buon lavoro, a nome mio e della giunta regionale - dichiara il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti -, al nuovo amministratore delegato e direttore generale di Iren Paolo Emilio Signorini. Una nomina arrivata dopo l'indicazione formale del Comitato di sindacato dei soci pubblici del Gruppo, che significa molto per la nostra regione in termini di progettualità e sensibilità socioeconomica. Negli anni abbiamo avuto modo di apprezzare la grande esperienza e professionalità di Signorini come presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, in prima linea insieme alla Regione Liguria per affrontare l'emergenza del ponte Morandi, la crisi delle mareggiate e il rilancio del sistema portuale. Rinnoviamo quindi le nostre congratulazioni a Signorini, certi che ricoprirà il suo nuovo incarico nel massimo interesse delle parti coinvolte".