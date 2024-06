Investitori dall'India e dall'Ucraina in visita all'ex Ilva di Cornigliano

Sono iniziate le visite degli ipotetici investitori agli stabilimenti di Acciaierie d'Italia (ex Ilva) in amministrazione straordinaria: gli indiani di Vulcan Steel e di Steel Mont si sono recati la scorsa settimana a Genova, Novi Ligure e Taranto. Gli ucraini di Metinvest invece sono già stati a Taranto e da oggi - mercoledì 12 giugno - saranno negli stabilimenti del nord ivi compresa Cornigliano

Sono visite definite informali, quelle dei possibili investitori che hanno preso contatti con il ministro delle Imprese, Adolfo Urso. Si vedrà prossimamente se da queste visite si passerà a qualcosa di più concreto, tenuto conto che da luglio i commissari straordinari di Acciaierie - Fiori, Quaranta e Tabarelli che insieme al dg Saitta hanno ricevuto gli investitori - avvieranno le procedure per l'assegnazione degli impianti, scrive il Sole 24 Ore.

Entrambe le delegazioni, a quanto si apprende, avrebbero manifestato interesse per le fabbriche ex Ilva. In particolare Metinvest, che già conosce gli impianti di Taranto, oggi ha la necessità di ricostruire un proprio ruolo produttivo dopo che i bombardamenti russi hanno gravemente colpito le acciaierie di Azvostal a Mariupol. Gli ucraini, infatti, sono nella singolare condizione di avere le materie prime per produrre - sono tra i fornitori di AdI a Taranto - ma non hanno gli impianti per fare acciaio. E Taranto dopo Piombino, dove realizzeranno un forno elettrico, potrebbe essere utile alla loro causa. A indiani e ucraini i commissari hanno mostrato uno stabilimento, Taranto, in evidente difficoltà e caratterizzato da bassa produzione. Tra l'altro, proprio ieri, nel secondo giorno di presenza di Metinvest, AdI ha fermato per 30 ore l'altoforno 4, l'unico in attività sui tre operativi. Si è trattato di una fermata per manutenzione programmata per la sostituzione di alcune parti dell'impianto tra cui le tubiere, per far sì che possa aumentare la sua produzione dalle attuali 4.300-4.500 tonnellate di ghisa al giorno a circa 5.200. La stabilizzazione dell'altoforno 4, cui seguirà dopo agosto il riavvio dell'altoforno 2, è uno dei primi tasselli del piano di ripartenza di AdI sul quale i commissari hanno postato lavori per 330 milioni, di cui 280 a Taranto. Ai potenziali investitori, AdI ha cercato di spiegare che se il sito pugliese è in condizioni critiche, la causa sta non nell'obsolescenza degli impianti, ma nelle mancate manutenzioni protrattesi negli anni, quando Acciaierie era in mano al precedente gestore ArcelorMittal.

E intanto le vicende produttive dell'ex Ilva si incrociano con quelle giudiziarie. Due importanti appuntamenti sono in calendario al Tribunale di Milano oggi e il 19 giugno. Oggi, dopo l'udienza del 2 maggio, si discute della dichiarazione dello stato insolvenza per Acciaierie Holding a cui sono riconducibili le controllate AdI Energia, che gestisce le centrali elettriche dello stabilimento di Taranto, e AdI Servizi Marittimi, cui fanno capo le navi. Società che dal 17 aprile sono già in amministrazione straordinaria. Oltreché dai commissari, l'insolvenza per le controllate, al pari di Acciaierie d'Italia spa, è stata chiesta al Tribunale fallimentare anche dalla Procura di Milano che ha aperto un fascicolo esplorativo circa l'ipotesi di reato di bancarotta fraudolenta. Il 19, invece, nella sezione liquidazioni giudiziali, prima udienza per l'esame del progetto di stato passivo dei creditori AdI. Registrate 981 istanze tempestive (poi ci saranno le tardive e le ultrardive) per una massa di crediti pari a 1,175 miliardi di privilegiati e 587,606 milioni di chirografari. Dopo l'esame dei commissari, i privilegiati ammessi sono diventati 309,912 milioni, i chirografari 943,669 milioni, i crediti esclusi 509,581 milioni. Nell'elenco c'è di tutto: dalle banche ai fornitori all'indotto, che in larga parte ha ottenuto la prededuzione. Respinta infine la richiesta per 2,203 milioni di crediti privilegiati dell'ex ad Lucia Morselli.