Balneari, dal Governo ancora nessuna iniziativa sulle concessioni

Dopo la decisione del Consiglio di Stato di mettere la parola fine al rinnovo automatico delle concessioni balneari a partire dal gennaio 2024, il mondo della balneazione ligure è in agitazione. Nel corso degli stati generali sul turismo balneare ligure, che si sono tenuti nella giornata di ieri 13 dicembre, l'assessore ligure Marco Scajola ha chiesto un intervento del Governo per tutelare gli imprenditori del settore.

Questa richiesta arriva dopo la decisione dei balneari liguri di ricorrere in Cassazione contro la senteza dei giudici amministrativi, presa in esito ad una riunione dello scorso 16 novembre. In seguito anche Regione Liguria è intervenuta sulla questione chiedendo al Governo di intervenire con una disciplina organica della materia.

Nessuna risposta è giunta però dall'esecutivo che, dopo aver eliminato il tema delle concessioni balneari dal disegno di legge sulla concorrenza, non è più intervenuto sul tema nonostante le pressioni delle Regioni e delle assocazioni di categoria.

L’assessore al demanio marittimo Marco Scajola ha partecipato agli “Stati generali del turismo balneare ligure per la tutela del nostro futuro”, a cui hanno aderito anche tutte le associazioni di categoria, durante i quali si è discusso principalmente degli effetti della direttiva Bolkestein.

Scajola ha commentato così il confronto con gli imprenditori balneari: