Immobiliare, calo delle compravendite: a Genova -6%, in Città Metropolitana -11%

L'inflazione e i prezzi delle case crescono, e di conseguenza diminuiscono le compravendite: l'autunno 2023 è destinato a segnare un calo delle transazioni immobiliari in quello che, tradizionalmente, è il periodo più vantaggioso per comprare casa, ovvero il quarto trimestre dell'anno. E Genova si piazza a metà classifica per il numero di compravendite previsto in questo periodo.

Il dato nazionale, elaborato da Reopla, dice che in Italia tra settembre e dicembre si prevede la compravendita di circa 192.177 immobili, -8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

La situazione a Genova

Per quanto riguarda le 10 città principali d'Italia, Genova è in sesta posizione: a Milano si stima il maggior numero di transazioni immobiliari, 10.920, più del doppio rispetto a Roma (4.813) e Torino (4.041). Seguono Bari (3.396), Bologna (2.386), Genova (2.199) e Napoli (2.051). Chiudono la classifica Palermo (1.699), Firenze (1.298) e Catania (1.014). Il capoluogo ligure finisce dunque al sesto posto su 10, ben lontana dalla cifra a quattro zeri di Milano.

Anche per Genova e relativa Città Metropolitana i numeri segnano un calo: nell'autunno 2023 si stima la compravendita di circa 2.199 immobili in città, un calo del -6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Più rilevante sarà la flessione in provincia, -11%, dove si prevedono 1.214 immobili scambiati nel quarto trimestre. A Genova negli ultimi anni si è anche registrato un calo costante dei prezzi al metro quadro: dai 2.047 euro in città nel primo semestre 2016 ai 1.681 euro del 2022; mentre in provincia dai 1.722 euro a 1.559 euro.

Il rallentamento dovuto all'inflazione e al tasso dei mutui

Dal 2011 al 2022, il quarto trimestre dell'anno è risultato essere in media il periodo in cui si registra il maggior numero di compravendite: il picco è stato nel 2021 con 212.740 transazioni. Sono alcuni dei risultati che emergono dal report "Compravendite immobiliari in Italia: le previsioni per la fine del 2023" realizzato da Reopla, la societa' parte del gruppo Sprengnetter specializzata nella Big data Analysis e nella realizzazione di software innovativi e AVM (Automated Valuation Mode) per il settore immobiliare. La ricerca è realizzata mediante AgentPricing.

L'analisi confronta le compravendite immobiliari in Italia nel quarto trimestre dal 2011 al 2023, elaborando una stima previsionale per il periodo autunnale dell'anno ancora in corso. "Dopo la pandemia il settore immobiliare ha visto una forte crescita passando da oltre 558 mila compravendite del 2020 alle 784 mila del 2022, anno di maggiore espansione del mercato rispetto a tutto il decennio 2011-2022. Nel 2023, nonostante l'ultimo recente aumento dei tassi, la contrazione sul mercato continuerà a seguire l'andamento storico: i dati confermano, come da stima dell'Istat, un trend di progressivo rallentamento accentuato dall'aumento dell'inflazione e del tasso dei mutui, che tuttavia sta affievolendosi", dichiara Patrick Albertengo, co-founder e amministratore delegato di Reopla. "Nell'ultimo trimestre dell'anno, infatti, stimiamo che le compravendite di immobili subiranno una contrazione media su scala nazionale dell'8%, con crolli soprattutto nelle grandi città. Rispetto alle metropoli, le province soffrono maggiormente dei periodi di contrazione e sono le ultime a beneficiare delle normalizzazioni del mercato: ciò è evidente, per esempio, a Bologna e Bari, le due città in cui si registra il maggior calo di compravendite autunnali, rispettivamente -14% e 13%"