Ex Ilva, il Governo punta a 'divorzio consensuale' con Mittal

Futuro ancora incerto per gli stabilimenti ex Ilva. Il Governo vorrebbe evitare un lungo contenzioso legale e per questo mira a un 'divorzio consensuale' con Mittal, secondo quanto emerso dall'incontro a Palazzo Chigi con i sindacati, che sono stati convocati nuovamente per il 18 gennaio per fare il punto sulla vertenza.

"Stiamo esaminando tutte soluzioni possibili, partendo dal presupposto della continuità aziendale e del lavoro, tutelare la forza lavoro non solo Taranto ma di tutti gli stabilimenti di Ilva", ha detto il ministro del Lavoro, Marina Calderone, intervistata a 'Start' su Sky Tg24.

"Dobbiamo ascoltarci reciprocamente, in questi momenti stanno parlandosi i collegi legali dei soci in modo da poter trovare una soluzione responsabile e assolutamente concordata per un'attenzione alle esigenze dei lavoratori e della fabbrica. Sono fiduciosa - conclude Calderone -, che si trovi una modalità per definire un percorso che non ci vede più interessati o coinvolti in una prosecuzione dell'esperienza con Mittal".

Ugl:"Bisogna attendere qualche giorno per capire quale sarà il futuro"

"Il Governo fa bene a non accettare le condizioni poste dai vertici di Arcelor Mittal, ora c'è bisogno ancora di qualche giorno per capire quale sarà il futuro del più grande polo siderurgico d'Europa. Giovedì prossimo si terrà un nuovo incontro con il Governo. È in corso una trattativa tra i rappresentanti legali di Invitalia e Arcelor Mittal per arrivare ad una soluzione consensuale per evitare strascichi legali". Lo dichiara il segretario nazionale Ugl Metalmeccanici, Antonio Spera, a termine del vertice sul caso Ex Ilva a Palazzo Chigi dove oltre al sottosegretario alla presidenza del consiglio Alfredo Mantovano erano presenti i ministri Urso, Calderone, Fitto e Giorgetti in collegamento.

"Il Governo ha garantito la continuità produttiva con emissioni di capitale fresco per salvaguardare la siderurgia, ma è chiaro che non potrà esserci una prosecuzione con ArcelorbMittal. Sarà anche istituito un tavolo con il ministero del Lavoro per tutte le aziende dell'indotto dove per l'Ugl Metalmeccanici - ha concluso Spera - va assolutamente data massima attenzione sui lavoratori. Non vanno in alcun modo disperse le competenze e ovviamente occorre tutelare tutti i lavoratori di Ilva in senso più ampio, di Taranto, di Genova, di Novi Ligure di Racconigi, di tutti gli stabilimenti e le altre unità produttive: la siderurgia oggi rappresenta un asset strategico dell'industria italiana e il governo bene sta adoperandosi per assicurare un futuro agli stabilimenti siderurgici italiani dove noi non faremo venir meno il nostro supporto".