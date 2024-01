L'assessore Piana incontra il ministro Urso: "Impegno a mantenere vocazione industriale ligure"

L'assessore allo Sviluppo economico di Regione Liguria Alessio Piana è stato ricevuto, giovedì 11 gennaio 2024, a Roma dal ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. Nel corso dell'interlocuzione sono state affrontate le situazioni industriali che coinvolgono il territorio ligure, con particolare attenzione all'ex Ilva (oggi Acciaierie d'Italia), Sanac, Piaggio Aerospace e LaerH.

"È stata occasione, dopo la mia recente nomina ad assessore regionale allo Sviluppo economico, per gettare le basi per un proficuo dialogo istituzionale circa le prospettive di rilancio e sviluppo industriale del territorio, approfondendo le situazioni di maggior criticità - spiega l'assessore Alessio Piana -. Ringrazio il ministro per aver mostrato attenzione e conoscenza dei vari dossier, confermando l'impegno del governo a mantenere l'industria quale pilastro imprescindibile dell'economia regionale e nazionale".

"Bene - aggiunge Piana - anche le considerazioni sul percorso di crescita che coinvolgerà Ansaldo Energia da qui al prossimo futuro".