Jaguar Land Rover, tre nuove commesse per Hi-Lex

Dopo i quattro progetti acquisiti negli ultimi mesi del 2022, anche in questo inizio anno Hi-Lex Italy si è aggiudicata una nuova commessa: Jaguar Land Rover entra infatti per la prima volta a far parte del portafoglio clienti della sede italiana della multinazionale giapponese.

"Lavoriamo su questo progetto da luglio 2021 - racconta Giovanni Esposito, Key Account Manager di Hi-Lex Italy - nel corso di questi mesi siamo riusciti con competenza, tenacia e forza di volontà a dimostrare di essere un partner affidabile capace di sviluppare un alzacristallo adatto alle esigenze di Jaguar. Non forniamo prodotti standard, ma quello che progettiamo e realizziamo è cucito sulle richieste specifiche del cliente sia dal punto di vista del design, che della qualità dei materiali e della componente tecnologica. Jaguar ha scelto di affidarsi a noi in una fase storica di transizione per il marchio inglese, verranno infatti presentati una serie di modelli totalmente elettrici sviluppati su una nuova piattaforma".

In seguito all'accordo sancito a metà febbraio Hi-Lex e Jaguar intraprenderanno un percorso di progettazione che culminerà con l'avvio della produzione degli alzacristalli. Se questa acquisizione è ancora alla fase iniziale, tre nuovi progetti - Iveco Daily, Maserati GranCabrio e Jeep Avenger – stanno arrivando in produzione in queste settimane.

"Si tratta di commesse con processi molto differenti tra loro, questo sottolinea la grande duttilità e capacità di Hi-Lex Italy di adattarsi alle esigenze del cliente - spiega Giorgio Sgrignani, Plant Operations Manager -. Il segmento delle vetture sportive comporta un processo che prevede una parte di lavoro umano predominante, in cui servono competenze e profonde capacità manufatturiere. Questa è un'eccellenza del nostro stabilimento riconosciuta da tutto il gruppo. Altri progetti necessitano invece di una totale riprogettazione delle linee produttive e una diversa formazione degli operatori".

Con l'entrata a pieno regime di queste commesse si prevede da marzo un aumento del 20% della produzione di alzacristalli nella sede chiavarese.