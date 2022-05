Gronda, Tomasi: "Il cantiere potrebbe aprire a settembre"

Partecipato convegno, nella mattinata di venerdì 20 maggio 2022, al Palazzo della Borsa di Genova sul tema 'Liguria infrastrutture: mobilità, ambiente, sicurezza'. Al centro dell'appuntamento gli oltre quattordici miliardi di euro previsti per le Infrastrutture della Liguria.

Al convegno hanno partecipato il presidente della Regione, l'assessore alle Infrastrutture, al Lavoro e allo Sviluppo Economico, insieme ai rappresentanti dei sindacati, le Authority portuali del Mar Ligure occidentale e orientale, l'amministratore delegato di Autostrade Roberto Tomasi, l'amministratore delegato di Webuild Pietro Salini, il commissario straordinario del Terzo Valico Calogero Mauceri, il commissario straordinario varianti Aurelia Matteo Castiglioni, il commissario straordinario per il completamento del raddoppio ferroviario del Ponente Vincenzo Macello, il commissario straordinario per il completamento del raddoppio della Pontremolese Mariano Cocchetti e rappresentanti della Commissione Trasporti della Camera.

Tomasi ha parlato anche della Gronda, il cui cantiere "potrebbe aprire a settembre", ha detto l'ad di Aspi. "Il piano economico finanziario della società è stato consolidato il 31 marzo. Questo vuol dire che non ci sono più incertezze nella definizione dei progetti e la Gronda fa parte delle attività previste - ha detto -. Le dichiarazioni che ha fatto il ministro sull'approvazione a luglio sono assolutamente in linea con le attività che stiamo facendo: a fine maggio emetteremo la relazione sulla validità del progetto".

"Poi a fine giugno presenteremo la validazione tecnica del progetto, assevereremo che è adeguato alle normative attuali e consegneremo la dichiarazione-relazione: ci saranno tutte le condizioni per partire. Un confronto con tutti gli stakeholder diventa fondamentale per mettere a terra questo progetto. Innanzitutto - ha concluso - ad agosto potranno partire i lavori: cantieri preliminari, lotto zero esteso con Amplia ex Pavimental. Le modalità di aggiudicazione sono parte ulteriore del confronto che avremo col governo".