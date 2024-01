Giro del mondo in nave, 2.300 in partenza

Un viaggio della durata di 121 giorni, che toccherà 50 destinazioni in 31 Paesi. Venerdì 5 gennaio 2024 la nave Msc Poesia parte da Genova con a bordo circa 2.300 passeggeri appartenenti a 57 diverse nazionalità, che potranno visitare località come Città del Capo, Rio de Janeiro, New York oltre a tante altre mete come Manaus, Nuuk e Zanzibar.

Anche quest'anno Genova sarà un hub cruciale nelle strategie della compagnia, che, nella sola stagione estiva, posizionerà qui ben 3 navi (Msc World Europa, Msc Seaside, Msc Orchestra), pronte a solcare il Mar Mediterraneo, a testimonianza della posizione strategica del porto nel contesto turistico internazionale.

L'itinerario di Msc Poesia, sotto la guida del comandante Roberto Leotta, toccherà complessivamente 50 destinazioni in 31 Paesi diversi. L'itinerario prevede la circumnavigazione del Mar Mediterraneo, l'esplorazione delle coste africane fino all'Oceano Atlantico, la visita del Brasile, dei Caraibi, degli Stati Uniti e del Canada, per poi fare ritorno in Europa attraversando la Groenlandia e l'Islanda.

World Cruise 2024, l'itinerario completo

Genova (Italia), Marsiglia (Francia), Barcellona (Spagna), Palma de Mallorca (Isole Baleari, Spagna), Alicante (Spagna), Malaga (Granada, Spagna), Arrecife de Lanzarote (Isole Canarie, Spagna), Mindelo (Capo Verde), Dakar (Senegal), Walvis Bay (Namibia), Durban (Sudafrica), Zanzibar (Tanzania), Mombasa (Kenya), Port Victoria (Seychelles), Antsiranana (Diego Suarez, Madagascar), Port Louis (Mauritius, La Possession), Réunion Portuguese Island (Arcipelago Inhaca, Mozambico), Port Elizabeth (Sudafrica), Città del Capo (Sudafrica), Walvis Bay (Namibia), Jamestown (Sant'Elena), Rio de Janeiro (Brasile), Salvador da Bahia (Brasile), Fazendinha (Brasile), Manaus (Brasile), Alter do Chão (Brasile), Fazendinha (Brasile), Belem (Brasile), Bridgetown (Barbados), Castries (Saint Lucia), Fort de France (Martinica), Puerto Plata (Repubblica Dominicana), Ocean Cay Msc Marine Reserve (Bahamas), Miami (USA), New York (USA) Newport (USA), Halifax (Canada), Sydney (Canada), Charlottetown (Canada), Quebec (Canada), Nuuk (Groenlandia), Isafjordur (Islanda), Reykjavik (Islanda), Belfast (Gran Bretagna), Liverpool (Gran Bretagna), Southampton (Londra, Inghilterra), Le Havre (Parigi, Francia), IJmuiden (Paesi Bassi), Warnemunde (Berlino, Germania).

World Cruise 2025

Grande protagonista del giro del mondo del 2025 sarà la nave Msc Magnifica che presenterà un nuovo itinerario di 116 notti che prevede di toccare 50 mete eccezionali in 21 nazioni offrendo agli ospiti l'opportunità di partire da quattro diversi porti in Europa. Nello specifico, i viaggiatori potranno scegliere se imbarcarsi da Genova, da Civitavecchia, da Marsiglia o da Barcellona.

La nave toccherà inizialmente le coste di Italia, Francia e Spagna, per poi esplorare dirigersi più a sud verso il Marocco, per poi attraversare l'Atlantico e visitare il Sud America. Qui il viaggio prevede tappe a Rio de Janeiro, Buenos Aires e le Falkland Islands. Msc Magnifica si dirigerà poi nell'Oceano Pacifico del Sud, toccando luoghi esotici come come l'Isola di Pasqua e le Isole Cook.

Successivamente si farà tappa in Nuova Zelanda e Australia, con una visita a Sydney e un affascinante viaggio lungo le coste meridionali e occidentali dell'Australia. L'itinerario proseguirà attraverso l'Asia con soste a Bali, Singapore, Malaysia e Thailandia. Durante il transito attraverso l'Oceano Indiano, sarà possibile visitare Colombo e Aqaba in Giordania, seguite da Sharm El-Sheik, Luxor, il Canale di Suez e Alessandria. Infine, la nave ritornerà in Europa, visitando quattro città italiane, concludendo il viaggio a Genova.

World Cruise 2026

Msc Crociere ha inoltre aperto le vendite per la World Cruise 2026, che vedrà protagonista Msc Magnifica, con un itinerario di 119 giorni con partenza da Genova e Civitavecchia. Il viaggio toccherà ben 47 destinazioni in 32 Paesi diversi con tappe, tra l'altro, a San Francisco, Honolulu, Auckland, Sydney, Manila, Tokyo e Dubai.

Dopo le mete europee, la nave esplorerà la costa occidentale degli Stati Uniti e trascorrerà un mese nell'Oceano Pacifico, successivamente, il viaggio si sposterà in Asia con tappe a Tokyo, Shanghai e Hong Kong. Infine, i passeggeri esplorano destinazioni storiche come Dubai e Oman prima di rientrare in Europa attraverso la Grecia.