Giro del mondo in nave, 31 Paesi in 121 giorni

Venerdì 5 gennaio 2024 Msc Poesia partirà per la World Cruise, un viaggio di 121 giorni, alla scoperta di molti dei luoghi più belli e affascinanti del pianeta, attraverso 50 destinazioni e 31 Paesi diversi.

Msc Poesia attraverserà il Mar Mediterraneo, circumnavigando l'Africa fino all'Oceano Atlantico per poi arrivare in Brasile, nei Caraibi, negli Stati Uniti e in Canada, prima di tornare in Europa passando per la Groenlandia e l'Islanda.

L'itinerario accompagnerà oltre duemila ospiti alla scoperta della suggestiva Amazzonia brasiliana: dopo una sosta notturna a Rio de Janeiro e scali a Salvador de Bahia e Belém la nave risalirà il Rio delle Amazzoni fino a Manaus, città capitale dello Stato di Amazonas, ricca di cultura e incanto, considerata come la spettacolare porta d'ingresso per l'Amazzonia.

Msc Poesia proseguirà poi verso Alter do Chão nel cuore della foresta pluviale, dove connettersi con la natura e vivere appieno l'armonia e l'equilibrio dell'Amazzonia.

Il 'viaggio della vita' farà sosta nelle mete più attrattive del globo, come Dakar in Senegal, Mombasa in Kenya, Namibia, Zanzibar, il Madagascar con Antsiranana e Nosy Be, le Mauritius, le Seychelles e Città del Capo, le perle dei Caraibi e New York, Nuova Scozia e Quebec, senza dimenticare le belle città del Nord Europa.