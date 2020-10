Giornata piena e frigo vuoto? Fai la tua spesa con un click!

Avete presente quelle giornate in cui tutto vorreste fare meno che andare a fare la spesa? Quelle giornate perfette per accomodarsi sul divano e farsi una maratona di serie tv e invece...c'è il frigorifero che piange con quel limone solitario nel ripiano della frutta e verdura. Quelle giornate che avete già programmato la vostra gita fuori porta e invece...c'è un supermercato là fuori che aspetta solo voi, pronto a reclamare il vostro tempo libero.

Ebbene, se avete presente queste giornate, allora adesso potete dimenticarvele, perché a Genova è sbarcato il servizio di spesa online e consegna a domicilio Esselunga a Casa. Già, finalmente il supermercato leader in Italia per la spesa online si affaccia anche sull'uscio dei genovesi lasciandovi sullo zerbino borse cariche di prodotti di qualità. Esselunga fornisce così la soluzione ideale per riempire il frigo vuoto in modo comodo e veloce, scegliendo fra tantissimi prodotti freschi, freschissimi e confezionati.

Gli step per ususfruire del servizio sono semplicissimi: basta un pc, un tablet o anche il proprio smartphone e, con pochi click, da qualunque luogo e in qualunque momento, si può iniziare a ordinare la propria spesa online scegliendo tra un assortimento di 15.000 prodotti presenti all'interno del supermercato. Parliamo di pane fresco sfornato 7 giorni su 7, di pizze e focacce preparate secondo tradizione, di oltre 100 specie differenti di pesce fresco, di 140 tipi di formaggi e 70 tipi di salumi con specialità DOP e IGP, di una selezione di eccellenze dall'estero e di oltre 200 piatti pronti preparati quotidianamente tra cui poter scegliere. E questi sono solo i freschi! La lista dei confezionati è decisamente più lunga e assortita.

Gli step successivi? Si riempie il carrello virtuale e si indica il giorno e la fascia oraria in cui si desidera ricevere la spesa. Al resto pensano gli addetti di Esselunga: selezionano i prodotti personalmente e con cura, li imbustano e si occupano del trasporto e della consegna direttamente sul pianerottolo di casa.

Risultato: dallo scaffale del supermercato al frigorifero di casa senza muovere un dito. Ecco, magari giusto il dito che serve per cliccare la vostra spesa...ma in ogni caso, basta veramente poco per approfittare di un servizio che fa della comodità e della rapidità la sua forza e che è in grado di regalarvi qualcosa di inestimabile: il tempo libero.

Se vi diciamo, poi, che la prima consegna è gratuita per tutti i nuovi clienti e che, fino a dicembre, continuerà a essere a costo zero per spese superiori ai 110 €, allora farete presto a decidere di provare e verificare di persona la qualità del servizio Esselunga a Casa.

Insomma, non resta che accertarvi che il vostro indirizzo sia coperto dal servizio, perché al momento solo alcuni cap di Genova lo sono, anche se presto ne verranno integrati moltissimi altri. Iniziare a riempire il carrello, poi, è facile: basta un click sul prodotto desiderato. E fidatevi: un click tira l'altro e la vostra spesa settimanale, in men che non si dica, è bell'e fatta, pagata e consegnata direttamente sull'uscio di casa.

Lo sentite il campanello che suona? Esselunga a Casa è arrivata anche da voi.