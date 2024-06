Quanto sono disposti a spendere i genovesi per comprare casa: lo studio

A Genova il 62,5% degli acquirenti dichiara di poter spendere fino a 119 mila euro per l'acquisto di una casa, una percentuale decisamente più alta rispetto a coloro che dichiarano di poter spendere cifre maggiori. Lo rivela un'analisi dell'ufficio studi di Tecnocasa. La percentuale si abbassa al 19,2% se si tratta di una spesa tra i 120 e i 169mila euro, al 9,7% per una cifra tra i 170 e i 240mila euro. Il numero di potenziali acquirenti scende ulteriormente al 6,5% se si tratta di spendere tra i 250 e i 349mila euro. Pochissimi i super ricchi, solo l'1,6% dei genovesi dichiara di avere una capacità di spesa tra i 350 e i 474mila euro, lo 0,3% tra i 475 e i 629mila euro e appena lo 0,2% da 630mila euro in su.

La media degli acquirenti con capacità di spesa fino ai 119mila euro è superiore, e non di poco, alla media nazionale nelle grandi città, che è del 25,5%, e lo è anche rispetto alla media dei capoluoghi di regione (45,6%) e dei capoluoghi di provincia (46,1%). È più bassa a Genova rispetto al resto d'Italia la percentuale di coloro che possono acquistare un immobile di lusso: in media, rispetto al resto delle grandi città italiane, i genovesi che possono ambire a spendere di più, come detto sono lo 0,2%, mentre sono l'1,8%, mentre la media italiana è dell'1,8%, la percentuale scende allo 0,3% se si tratta di acquirenti nei capoluoghi di regione (0,3%) o di provincia (0,1%).

Anche rispetto al resto della Liguria la capacità di acquisto a Genova è maggiormente concentrata sulle case meno costose. A Imperia la percentuale più alta è per gli immobili tra i 120 e i 169mila euro (39,6%). A La Spezia sono più gli acquirenti di immobili fino a 119mila euro, ma la percentuale è decisamente più bassa rispetto a quella genovese (41,2%). A Savona, di poco, la percentuale più alta di acquirenti (33%) dichiara di poter acquistare immobili tra i 120 e i 169mila euro, mentre il 32,6% dichiara una capacità di acquisto fino a 119mila euro.

"Secondo l’analisi dell’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa sulla disponibilità di spesa, - si legge nella nota di Tecnocasa - nelle grandi città emerge una maggiore concentrazione nella fascia di spesa più bassa, quella fino a 119 mila € (25,5%). Il trend registrato a gennaio 2024 non si discosta molto da quello di luglio dello scorso anno. Le percentuali, inoltre, sono simili nelle due fasce di spesa immediatamente successive, rilevando quindi una distribuzione uniforme delle richieste nelle prime tre fasce di spesa.

Milano e Roma vedono una maggiore concentrazione nella fascia tra 250 e 349 mila € con il 25,1%; il motivo è da ricercarsi nel fatto che sono le due città con i prezzi immobiliari più alti d’Italia. Considerando la fascia di spesa più bassa, fino a 119 mila €, è Genova la città che raccoglie la percentuale più elevata con il 62,5%, seguita da Palermo con il 53,0%. A Genova si registra un aumento significativo della concentrazione della disponibilità di spesa sulla fascia più bassa.

Nei capoluoghi di regione che non sono grandi città il 45,6% dei potenziali acquirenti dichiara di avere una disponibilità di spesa inferiore a 119 mila €. La percentuale cresce rispetto a luglio 2023, quando era pari al 44,3%. La percentuale più elevata di richieste nella fascia di spesa più bassa si riscontrano a Campobasso (79,7%) e a Perugia (74,7%)".