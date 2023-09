Genoa Bond per costruire il centro giovanile: già raccolti 3 milioni di euro

Dopo la fase subordinata alle pre-registrazioni, sono scattate le sottoscrizioni libere per il Genoa Bond. L'iniziativa ha riscosso successo perché, in pochi giorni, sono stati raccolti 3 milioni di euro. Più della metà dell'obiettivo finale fissato a 5 milioni. Il termine ultimo è alle 23:59 del 10 ottobre. Si tratta di un prestito obbligazionario destinato al finanziamento della nuova Casa dei giovani e della sede dell'area femminile alla Badia di Sant'Andrea agli Erzelli, un'antica dimora acquistata nei mesi scorsi dal club. L'edificio, una volta ristrutturato, ospiterà una quarantina di posti in camere affrescate ricche di storia e affacciate sui giardini circostanti la Badia, una mensa munita di cucina, zone relax e sale studio. Il progetto prevede inoltre la costruzione di un campo da calcio a 11 regolamentare con spogliatoi, sala video, sala benessere e una palestra attrezzata pure per il recupero dei giocatori infortunati. L'investimento necessario è stimato complessivamente in circa 8 milioni di euro.

Presentazione del Genoa Bond

Il Genoa Bond consiste in un prestito obbligazionario, che riconoscerà a ciascun investitore un tasso di interesse fisso annuo per 5 anni e la restituzione a scadenza del capitale investito. Le iscrizioni vengono raccolte su tifosy.com/genoacfc.

I termini principali del Genoa Bond sono i seguenti:

9% di interesse fisso annuo, pagato a ogni anniversario della data di emissione

durata di 5 anni.

Informativa sul rischio

Strumenti finanziari a capitale non garantito, che possono comportare una considerevole perdita del capitale investito. Promozione finanziaria approvata da Tifosy Italia Sim.