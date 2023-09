Genoa bond, 5 milioni in obbligazioni per costruire il centro giovanile

Il Genoa emetterà nelle prossime settimane, attraverso la società controllata Genoa Image, un prestito obbligazionario (Genoa CFC Bond), per un importo minimo di 5 milioni di euro, destinato al finanziamento della nuova Casa dei giovani e della sede dell'area femminile alla Badia di Sant'Andrea agli Erzelli, un'antica dimora acquistata nei mesi scorsi dal club.

L'edificio, una volta ristrutturato, ospiterà una quarantina di posti in camere affrescate ricche di storia e affacciate sui giardini circostanti la Badia, una mensa munita di cucina, zone relax e sale studio. Il progetto prevede inoltre la costruzione di un campo da calcio a 11 regolamentare con spogliatoi, sala video, sala benessere e una palestra attrezzata pure per il recupero dei giocatori infortunati.

L'investimento necessario è stimato complessivamente in circa 8 milioni di euro. Tutti i dettagli del Bond, compresi i termini principali, le informazioni sull'emittente, i rischi e le modalità di sottoscrizione sono accessibili all'indirizzo tifosy.com/genoacfc, società di consulenza specializzata in advisory e raccolta di capitali in favore di società professionistiche operanti nel mondo dello sport. Investimento minimo previsto di mille euro.

Gli investitori possono pre-registrarsi sulla piattaforma di investimento Tifosy Capital & Advisory a partire dal 12 settembre 2023. La pre-registrazione garantisce l'accesso all'investimento nella fase prioritaria, riservata in esclusiva a coloro, che effettueranno la pre-registrazione, già a partire dal 19 settembre 2023. Il periodo di offerta terminerà il 10 ottobre 2023, fatta salva la chiusura anticipata in caso di integrale sottoscrizione prima del termine. Il prestito obbligazionario, della durata di 5 anni, garantirà un interesse annuo del 9%.

"Tra i nostri obiettivi primari - dichiara Andrés Blàzquez - rientra quello di rendere il Genoa Cfc autosufficiente, e questo può avvenire solo attraverso un percorso programmato di creazione di valore, di cui un centro sportivo di proprietà rappresenta un tassello imprescindibile. La nuova Casa del settore giovanile maschile e femminile verrà completata nell'antica Badia di Sant'Andrea, un luogo con una storia antichissima come il Club e i colori che siamo onorati di rappresentare. Per finanziare il progetto abbiamo deciso di coinvolgere il territorio con la città, i nostri tifosi e la regione, lanciando un Bond aperto a quanti vorranno partecipare e contribuire al futuro del Club insieme alla proprietà".

Informativa sul rischio del Genoa Bond

Un investimento in un titolo di questa natura, trattandosi di investimento illiquido, comporta un elevato grado di rischio e non garantisce un rendimento. L'investimento dovrebbe essere effettuato solo se inserito in un portafoglio diversificato. In un post, pubblicato sui profili social del club, è specificato che si tratta di un investimento con "capitale non garantito".