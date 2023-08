Gaslini: 149 nuovi assunti da inizio anno, in arrivo altri infermieri e oss

"L’Istituto Giannina Gaslini continua a procedere con ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, percorrendo la linea della massima stabilità possibile nei rapporti di lavoro: entreranno a far parte dell’ospedale pediatrico ligure 32 infermieri pediatrici e 14 operatori socio sanitari". Così Giuseppe Pintor, direttore amministrativo del Gaslini dopo la firma della delibera di assunzione, i nuovi infermieri vanno ad aggiungersi ai 60 (di cui 5 pediatrici) assunti negli ultimi sei mesi mediante l’utilizzo della graduatoria del concorso pubblico unificato di Alisa. Nello stesso periodo era stato rinforzato anche il Dipartimento materno infantile con l’assunzione di tre ostetriche a tempo indeterminato, mediante l’utilizzo della graduatoria della Asl5 Liguria.

"Da parte di Regione Liguria - commenta l'assessore alla sanità Angelo Grattarola - c’è sempre grande attenzione all’implementazione e alla stabilizzazione del personale infermieristico e medico per rinforzare costantemente il motore pulsante della sanità, ovviamente nel rispetto di quanto ci consentono di fare le leggi nazionali. Siamo particolarmente felici di tutte le assunzioni che l’Istituto Gaslini è riuscito a realizzare in breve tempo, ben consapevoli del livello di eccellenza raggiunto dal nostro ospedale pediatrico e della necessità di sostenerlo e rilanciarlo nel tempo".

Dall’inizio del 2023 sono stati assunti 19 operatori socio sanitari, ai quali si aggiungeranno altri 14 operatori socio sanitari (deliberazione n. 698 del 27 luglio 2023) a tempo indeterminato mediante l’utilizzo della graduatoria del concorso pubblico unificato (Graduatoria Area Metropolitana Genovese) di Alisa.

Nei mesi scorsi sono stati assunti, tra gli altri, 13 assistenti amministrativi (stabilizzazioni interne ai sensi della legge 234 del 2021 art. 1 comma 268) per un totale di 18 amministrativi con diverse qualifiche.

Nell’ambito delle professioni sanitarie è entrato in organico personale tecnico sanitario e della riabilitazione (ad esempio tecnico audiometrista, tecnico della riabilitazione psichiatrica, tecnico perfusionista) per un totale di 6 unità, assunti anche 14 tecnici sanitari di laboratorio biomedico, 6 tecnici sanitari di radiologia medica, tutti a tempo indeterminato. Nello stesso periodo sono stati assunti 23 tra psicologi, medici e biologi, e un dirigente amministrativo.

La dottoressa Silvia Scelsi, direttrice Uoc direzione delle professioni sanitarie dell’Istituto Giannina Gaslini, conclude: "Siamo impegnati nel reclutamento di personale appartenente al ruolo delle professioni, come testimoniato dalle politiche di assunzione svolte nell’anno 2022, in via di notevole implementazione nel primo semestre del 2023, con particolare attenzione a rinforzare le nostre Unità operative riguardo al ruolo infermieristico. Ruolo fondamentale nella presa in carico del piccolo paziente e della sua famiglia".