Bassa Val Bisagno: formazione digitale gratuita per commercianti e imprese del territorio

Mercoledì 17 maggio 2023 alle ore 14 il Municipio 3 Bassa Val Bisagno ospita nella sua sala del Consiglio municipale in Piazza Manzoni 1 l’evento 'Eccellenze in digitale', il programma nazionale di Unioncamere e Google.org per la formazione digitale. Si tratta del primo di venti incontri che la Camera di Commercio di Genova, con il Punto impresa digitale, organizzerà per l’edizione 2023/24, affrontando tematiche legate al web marketing come 'Google My Business', social network, e-commerce e analisi dei dati.

Il Municipio Bassa Val Bisagno ha dato disponibilità a ospitare la prima data dell'evento, disponibilità accolta sia dalla Camera di Commercio che dal Comune di Genova. Gli incontri sono caratterizzati da una parte introduttiva in cui verranno presentati i servizi digitali della Camera di Commercio. Una parte teorica e pratica dove si mostrerà come usare uno strumento di digital Marketing e lo si ottimizzerà insieme ai partecipanti. Nella parte finale verrà aperto il cassetto digitale dell'imprenditore (occorre portare credenziali Spid o Cns con credenziali). Per aderire gratuitamente al percorso di Eccellenze in Digitale Genova basta compilare il form d’iscrizione.

"Il nostro impegno verso il commercio di vicinato vuole essere reale e pratico; infatti, questo si deve tradurre nel fornire strumenti utili alla sfida di un commercio che sta cambiando, e proseguiremo anche in futuro a sostenere le attività commerciali del territorio con tutte le iniziative possibili" sottolinea l’assessore del Municipio 3 Bassa Val Bisagno con la delega al commercio Sonia Paglialunga.

"Sappiamo quanto è importante essere presenti nelle ricerche on line anche per le attività di quartiere, tali strumenti gratuiti spesso non sono conosciuti ed è per questo che l’attività informativa della Camera di Commercio è molto importante" ribadisce il consigliere Paolo Boz che segue i progetti digitali.

Angelo Guidi, presidente del Municipio della Bassa Val Bisagno conclude: "Invitiamo tutte le realtà del nostro territorio, Civ, associazioni di categoria, singoli esercenti a cogliere questa preziosa opportunità di formazione gratuita e utile per le proprie attività e ringraziamo la Camera di Commercio per il ventaglio dei servizi digitali offerti alle aziende del nostro territorio e l’assessore del Comune di Genova al Commercio, Artigianato, Pro Loco e tradizioni cittadine Paola Bordilli, che sarà presente all’evento, per il suo impegno sempre a fianco del Municipio in tutte le iniziative che promuoviamo localmente".