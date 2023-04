Politiche sociali, 8 milioni per il territorio: come verranno ripartiti i fondi

È arrivato il via libera dalla Regione Liguria al riparto sul territorio degli 8 milioni di euro del Fondo Regionale per le Politiche Sociali previsto per il 2023. La somma verrà ripartita tra i distretti sociosanitari presenti nella nostra regione, che potranno utilizzare la loro quota per investire e sostenere tutte le aree assistenziali: interventi educativi, spese delle comunità alloggio, dei centri diurni e aggregativi, gli interventi per le persone anziane e disabili, oltre al supporto all’assistenza domiciliare, agli interventi nei centri diurni e il trasporto sociale. Nella misura sono inclusi anche gli interventi di sostegno alle famiglie e le spese del segretariato sociale, ovvero gli sportelli che si occupano di fornire informazioni, interventi e presa in carico dei soggetti deboli.

Come stabilito dal Piano Sociale Integrato Regionale, le somme del riparto verranno assegnate al Comune capofila del distretto sociosanitario, per poi essere utilizzate a favore di tutti gli enti locali afferenti al Distretto di cui ne fanno parte. Lo stanziamento da 8 milioni di Regione Liguria sarà presto affiancato da ulteriori risorse nazionali ancora da ripartire; l’ammontare del contributo attribuito ai Distretti viene attuato sulla base dei criteri precedentemente condivisi con i territori e tuttora vigenti.

“Si tratta di risorse fondamentali per promuovere l’inclusione sociale in ogni ambito e su tutto il territorio regionale – commenta l’assessore alla Politiche sociali e del Terzo settore Giacomo Giampedrone – I comuni potranno così mettere in atto misure di progettazione in ambito sociale, sostenere strutture comunitarie e semi residenziali e molte altre attività a favore di famiglie, anziani, disabili e di tutti i cittadini più fragili”.

Di seguito, il dettaglio dei fondi assegnati ai singoli distretti.