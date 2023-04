Alla Liguria 293mila euro contro le barriere architettoniche negli edifici privati

Dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti sono in arrivo 293.590 euro destinati alla Liguria per il 2023, in linea con il fabbisogno regionale, per l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati. Queste risorse rientrano nei più di 22 milioni stanziati per tutta Italia per l’anno in corso: a diffondere la notizia, i parlamentari liguri della Lega Francesco Bruzzone e Stefania Pucciarelli

Si tratta del frutto della decisione della Conferenza Unificata Stato-Regioni che ha esaminato e dato parere favorevole al decreto interministeriale di ripartizione delle risorse finanziarie assegnate al Mit per la gestione del Fondo. Il decreto ripartisce le risorse tra le Regioni, in proporzione al fabbisogno indicato, che provvederanno, per il tramite dei Comuni, all’assegnazione dei contributi ai cittadini diversamente abili che ne hanno fatto richiesta per migliorare l’accessibilità e la fruibilità delle proprie abitazioni.

L’erogazione delle somme avverrà dopo la sottoscrizione del decreto da parte dei Ministri delle Infrastrutture e dei trasporti, del Lavoro e delle politiche sociali e dell’Economia e delle finanze.