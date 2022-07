Fondi Pnrr, arriva l'ok per Sciorba e Andrea Doria. Stop per la Casa della Vela

"Abbiamo ottenuto le risorse del Pnrr per la riqualificazione dell'impianto sportivo dell'Andrea Doria e per la realizzazione della cittadella dello sport alla Sciorba". La notizia arriva da Pietro Piciocchi, vicesindaco e assessore a bilancio, lavori pubblici e opere strategiche infrastrutturali.

"Sulla Casa della Vela, che era la terza proposta che avevamo avanzato, ci sono stati alcuni problemi formali - aggiunge Piciocchi - legati alla proprietà dell'area che andrò a chiarire a Roma, la prossima settimana"

"Direi un ottimo risultato - conclude l'assessore - per il mondo sportivo genovese che conferma il gioco di squadra e l'impegno profuso in questi anni dal Comune di Genova sui temi dell'impiantistica".

Non è mancata, sui social una polemica a distanza. Cristina Lodi, consigliera del Partito Democratico ha punzecchiato: "Strano che non arrivi nessun comunicato dall'amministrazione comunale di Genova, ad aprile 2022 sembrava tutto fatto, si enunciava: 'Ok casa delle vela per Genova Capitale Europea 2024. E invece no. Chiederò con interrogazione scritta spiegazioni".

La risposta a distanza di Piciocchi: "Spiace che ci sia qualcuno nel Pd che non perde mai occasione per farci sentire il suo controcanto, dando addosso alla nostra Amministrazione per farci la morale, evidentemente 'godendo' per il fatto che si ponga un ostacolo, come accaduto per la Casa della Vela. Pazienza, amministrare è una corsa ad ostacoli, probabilmente se lo sono dimenticato e ce ne faremo una ragione".