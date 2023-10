Il supermercato della Fiumara si rinnova, tutto pronto per l'inaugurazione

Sabato 7 ottobre 2023 apre al pubblico il nuovo TuDay Conad di via Fiumara, sostituendo l'ex Conad City. Grazie a una razionalizzazione degli spazi e una nuova dislocazione dei reparti, il supermercato è stato rinnovato e ampliato, per permettere ai clienti una migliore percorribilità e un'esperienza di spesa più comoda e completa.

Un punto vendita, che combina la qualità con la comodità di servizi a portata di mano, grazie anche alla presenza del reparto gastronomia, che affaccia sia all'interno dello store, che direttamente sul lato della galleria commerciale in modo da permettere acquisti più veloci. Infatti, i clienti che passeggiano nel centro commerciale potranno scegliere di acquistare prodotti da forno, gastronomia fredda e calda con piatti ready to eat, essenziali anche per una pausa pranzo veloce grazie all'apposita lunch box, senza entrare necessariamente all'interno del supermercato.

All'interno del TuDay Conad grande attenzione è dedicata alle eccellenze locali attraverso una selezione di prodotti provenienti dalle migliori aziende del territorio: vasto l'assortimento di salumi, formaggi, olio e prodotti da forno di produzione ligure.

Confermata anche la centralità dei freschi e freschissimi a partire dal reparto ortofrutta, dove i clienti potranno acquistare ogni giorno prodotti di stagione, oltre alle referenze degli Ori di Liguria. Presenti anche i reparti di macelleria e pescheria self con un vasto assortimento di articoli take-away.

Completano l'offerta una cantina vini con numerose referenze regionali, una selezione di birre arricchite da cartellonistica specifica per guidare la scelta del cliente, un'area healthy con prodotti a marchio Conad della linea Verso Natura, Alimentum, Piacersi, nonché tutta la linea Sapori e Dintorni, Sapori e Idee Conad. Ci saranno, inoltre, frigo in prossimità dei diversi settori per offrire al cliente birra, bibite e acqua sempre fresche.

Il supermercato si sviluppa all'interno del grande centro commerciale Fiumara su una superficie di 550 mq, impiega 17 persone e presenta sei casse self check-out, oltre a tre casse tradizionali, di cui due situate in galleria per i banchi esterni.

Il punto vendita, che tra le proprie peculiarità ha quella di essere un hub di servizi per la persona e la famiglia, accetta i buoni pasto, dispone del servizio di consegna a domicilio e di spesa online 'Ordina e ritira', effettua le ricariche telefoniche e inserirà il servizio di vendita biglietti trasporto pubblico.

Il supermercato, che dispone dei parcheggi gratuiti del centro commerciale, è aperto tutti i giorni dal lunedì alla domenica dalle 9 alle 21. Il numero di telefono per richiedere informazioni è lo 010 4699520.

"Siamo orgogliosi di presentare in Liguria il primo TuDay Conad, il nuovo urban format contemporaneo, pronto a offrire ai nostri clienti un punto di vendita legato alle tradizioni ma aperto alle novità - dichiarano Stefano Pasotti e Gianluca Lauria, soci di Conad Nord Ovest -. Vogliamo essere sempre più un riferimento in città per la spesa quotidiana, ma anche per una pausa pranzo veloce e gustosa. Abbiamo arricchito l'assortimento di prodotti pronti all'uso a disposizione dei nostri clienti direttamente con affaccio in galleria, ma anche offrendo loro dei lunch box comodi e funzionali. Nel nostro punto vendita i clienti troveranno un percorso di acquisto dinamico focalizzato su prodotti freschi e freschissimi con una ricca proposta take-away. Presenti tutti i settori merceologici: dall'ortofrutta alla macelleria, pane e pasticceria, gastronomia, ma anche cantina, bevande calde, pet food. Ci teniamo a sottolineare la presenza di prodotti del territorio, a conferma dell'impegno di Conad Nord Ovest nella valorizzazione del territorio, a sostegno dei produttori locali".