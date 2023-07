Quali sono le attività dell’8xmille per la Chiesa Cattolica e perché è importante firmare

Quali sono le attività sostenute dall’8xmille alla Chiesa Cattolica? Perché è importante firmare in fase di Dichiarazione dei redditi? A questa e altre domande ha dato risposta la conferenza stampa presentata a Centro Banchi e organizzata dall’Ufficio Comunicazioni Sociali dell’Arcidiocesi di Genova lo scorso 9 giugno. È compito proprio dell’Ufficio Comunicazioni Sociali informare annualmente come viene ripartito l’8xmille in Diocesi all’attenzione della stampa locale è stato presentato il resoconto dettagliato fornito dall’Ufficio amministrativo diocesano.

È possibile destinare l’8xmille alla Chiesa Cattolica anche senza presentare la dichiarazione dei redditi. Tutti coloro che dispongono di un CUD o di un modello unico hanno a disposizione lo spazio per la firma per l’8xmille. Basta portare il modello al proprio parroco, o in Curia all’Ufficio Sovvenire.

Dati e progetti realizzati

Mons. Andrea Parodi, Vicario episcopale per gli Affari economici e per il servizio della carità, nel suo intervento ha affermato che nel 2022 la diocesi di Genova ha ricevuto dalla Cei 2,8 milioni di euro che sono stati erogati in tre capitoli di spesa: interventi caritativi, esigenze di culto e pastorale. "Ogni anno - ha detto - le Diocesi ricevono i fondi delle dichiarazioni dei tre anni precedenti. In concreto, nel 2024, noi riceveremo i proventi del 2021, che saranno pesantemente condizionati dalla pandemia. Per questo abbiamo preventivato un’erogazione “ridotta”".

Pippo Armas, Direttore di Caritas, nel suo intervento ha sottolineato che per far fronte alla richiesta dei sempre più crescenti bisogni sotto l’aspetto della carità, è doveroso ringraziare, oltre che l’8xmille, anche le parrocchie, i fedeli e i privati. “Le richieste di aiuto a cui facciamo far fronte - ha detto - sono per lo più per le esigenze di alloggio, il sostegno alle mense con centinaia di pasti distribuiti ogni giorno e le necessità legate alla sanità”.

Padre Mauro De Gioia, Coordinatore Ufficio Beni Culturali, nel suo intervento ha definito il sostegno dell’8xmille ai beni culturali “significativo e che risponde a una triplice finalità. Innanzitutto quella pastorale, perché garantisce la conservazione di quegli edifici che sono necessari per il culto pubblico e la vita comunitaria della Chiesa”. Spesso questi edifici hanno anche un grande valore storico e culturale: il loro mantenimento ha un valore sociale costituendo un vero servizio a favore del bene comune, perché il patrimonio artistico della nostra Nazione - che attira l’ammirazione e il turismo da tutto il mondo - è in buona percentuale costituito da beni ecclesiastici.

In quest’ottica la loro tutela - che questi fondi contribuiscono a garantire - risponde infine anche a una finalità che non esito a definire di carità, di carità intellettuale, in quanto conserva e promuove a favore di tutti e delle generazioni future il patrimonio di Fede e Arte ereditato dai nostri padri e che ha permeato la nostra "Italia di Bellezza”.

Infine, Cristina Ercolani, volontaria della Veneranda Compagnia di Misericordia che si occupa dell’assistenza ai carcerati e al loro reinserimento nella società, e Roberta Pettinato, volontaria del Centro Storico Ragazzi, hanno portato testimonianza del loro operato in queste realtà che vivono anche grazie all’8xmille.

E? possibile visionare su 8xmille.it oppure su rendiconto8xmille.chiesacattolica.it il rendiconto dettagliato di tutto il denaro speso, ma il dato di fatto rimane lo stesso: sono solamente le firme che vengono apposte che rendono possibile che tutto cio? avvenga. Firmare e? dunque una scelta di responsabilita? per ogni credente, ma spesso lo e? anche da parte di chi non crede, perche? sa bene che comunque quelle risorse vengono utilizzate per il bene di tutta la comunita?, cattolica e non, e poi scrupolosamente rendicontate.

Fonte Il Cittadino