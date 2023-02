Fincantieri, 'Cerimonia della Moneta' per Explora II di Msc

Giornata da segnare sul calendario, quella di mercoledì 8 febbraio 2023, nel alla Fincantieri di Sestri Ponente, dove si è tenuta la 'Cerimonia della Moneta' di Explora II di Msc, un rito di antica tradizione marinara durante il quale nella chiglia dell'imbarcazione vengono poste due monete come segno benaugurante.

"Oggi a Fincantieri, con la 'Cerimonia della Moneta', chiudiamo simbolicamente gli anni difficili legati al covid - ha commentato il presidente della Regione Giovanni Toti - e al complicato momento delle crociere, suonando il gong della ripartenza, che quest'anno raccoglierà i frutti del lavoro svolto. Siamo in un cantiere su cui stiamo investendo molte centinaia di milioni di euro per trasformarlo nel più grande del Mediterraneo, con una tecnologia e una manodopera all'avanguardia e mettendo in mostra una straordinaria sinergia tra il mondo dell'industria, dell'intrattenimento, del turismo, dei servizi alla persona, che stanno facendo della Liguria un modello di crescita".

"La cerimonia di oggi celebra la storia lontana, quella recente e soprattutto racconta quello che sarà il nostro futuro - aggiunge il presidente Toti -. Tiene insieme industrie diverse che oggi si uniscono e diventano una potenza di fuoco straordinaria per un territorio, la Liguria, che ha avuto il coraggio di avviare un'importante trasformazione".

"Ieri sera un grandissimo Roberto Benigni aprendo il Festival di Sanremo ha detto che per costruire il futuro è bene avere il passato sempre presente. E questo è quanto sta accadendo qua oggi - conclude il governatore -: non solo la 'Cerimonia della moneta' vara una nuova nave che animerà le acque del Mediterraneo ma in questo cantiere mettiamo insieme, con Fincantieri e Msc, una nuova visione del futuro, una sinergia tra business diversi, tra pubblico e privato. Oggi nave dopo nave, banchina dopo banchina, stiamo costruendo il futuro. Buon vento alla nuova Explorera".

Explora II è la seconda di sei navi di Explora Journeys, il nuovo brand di lusso della Divisione Crociere del Gruppo Msc. Un primo troncone, approntato nei mesi scorsi a Castellammare di Stabia, ha raggiunto via mare pochi giorni fa lo stabilimento genovese, dove la nave verrà realizzata nei prossimi 18 mesi e quindi consegnata ad agosto del 2024.

La realizzazione di Explora II ha richiesto - fa sapere Msc -, un investimento pari a circa 500 milioni di euro con rilevanti ricadute economico-occupazionali sia su Genova che sull'intero territorio ligure e nazionale. Dal punto di vista economico, per esempio, la costruzione di una nave Explora è in grado di generare un impatto complessivo superiore a 2 miliardi di euro sull'economia italiana, mentre sotto il profilo occupazionale la sua realizzazione richiede oltre 7 milioni di ore/uomo di lavoro e l'impiego medio di 2.500 persone per circa due anni nel cantiere genovese e nell'indotto.

Explora II è parte di un ordine di quattro navi lusso di Msc a Fincantieri per oltre 2,2 miliardi, alle quali si aggiungono due opzioni, Explora V ed Explora VI, che porterebbero il valore complessivo della commessa a circa 3,5 miliardi di euro, con una ricaduta di oltre 15 miliardi sull'economia del Paese. L'investimento assicurerà, nel contempo, l'occupazione nei prossimi anni presso i cantieri di Sestri Ponente dove verranno costruite, insieme a Explora II, anche Explora III ed Explora IV, destinate ad entrare in flotta, tra il 2024 e il 2027.