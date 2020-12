Ferrovie, al via il bando per le fermate di Erzelli e Cornigliano Est: lavori nel 2021

È stato pubblicato il bando di gara di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) per la progettazione esecutiva e la realizzazione delle nuove fermate genovesi di Erzelli/Aeroporto e Cornigliano Est.

Il bando ha un valore di circa 20 milioni di euro. Le due nuove fermate si inseriscono nel processo di miglioramento ferroviario metropolitano della linea costiera, a integrazione del potenziamento del nodo di Genova e della separazione dei flussi di traffico, e sono sviluppate nell’ambito del progetto di collegamento tra l’aeroporto di Genova e la ferrovia (GATE - Genoa Airport a Train to Europe) con l’obiettivo di collegare l’aeroporto alle grandi reti ferroviarie di trasporto europee (TEN-T railway corridor Genoa-Rotterdam).

Il progetto prevede la nuova fermata di Cornigliano Est e l’adeguamento del tracciato ferroviario della linea Genova-Ventimiglia tramite lo spostamento verso monte dei binari, che consentirà di ricavare la nuova fermata Erzelli/Aeroporto già predisposta per il futuro collegamento con l’aerostazione e con il polo collinare, tramite un innovativo sistema di trasporto di massa.

Il progetto prevede inoltre la demolizione e ricostruzione del cavalcavia di collegamento tra lo svincolo autostradale di Genova Sestri Ponente e l’aeroporto che passa sopra via Siffredi e la linea ferroviaria costiera, un intervento cofinanziato da RFI e Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale,

Il bando segue le fasi già concluse di progettazione preliminare e definitiva, l’ottenimento del parere favorevole da parte del Provveditorato interregionale per le Opere Pubbliche e l’approvazione in Conferenza di Servizi. La fase realizzativa è prevista in avvio per il prossimo anno (2021) al termine delle procedure di gara.

Le nuove fermate saranno costituite da due banchine che garantiranno elevato comfort e sicurezza e l’abbattimento delle barriere architettoniche con percorsi per non vedenti, scale mobili ed ascensori. Completerà la stazione di Erzelli un collegamento pedonale tra la fermata e la futura area di interscambio con il collegamento verso l’aeroporto ed il Parco Tecnologico di Erzelli alla cui progettazione, commissionata dal Comune di Genova, partecipa la società di progettazione del Gruppo FSI, Italferr S.p.A.