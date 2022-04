Ex Ilva, il sindacato: "Sospeso il dipendente coinvolto in uno degli ultimi incidenti"

Nicola Appice, coordinatore Rsu Fim Cisl Liguria, in una nota ha denunciato che uno dei lavoratori coinvolto in uno degli ultimi incidenti avvenuti nello stabilimento di Cornigliano è stato sospeso.

"È accaduto un fatto molto grave - afferma Appice - l’Acciaierie d’Italia ha sospeso con motivazioni generiche il lavoratore che era rimasto coinvolto in uno degli incidenti avvenuto nei giorni scorsi nello stabilimento di Cornigliano. È inaccettabile"

"Via telefono - aggiunge il sindacalista - gli è stato detto di non presentarsi al lavoro, poi gli hanno anticipato che arriverà una raccomandata con le ragioni della sospensione e del provvedimento disciplinare. Se l’azienda pensa di scaricare sui lavoratori la mancanza di interventi sulla sicurezza all’interno dello stabilimento non ha capito nulla e non resteremo fermi a guardare".

Nelle scorse settimane erano avvenuti un paio di incidenti che avevano anche portato allo sciopero dei lavoratori per chiedere maggiori garanzie sul piano della sicurezza.