Ex Ilva, Pd: "Ferma un'altra linea produttiva a Cornigliano"

"Ove non ci fossero nel frattempo altre soluzioni, altrettanto significative per le garanzie sul rilancio industriale e occupazionale, dopo aver messo in salvaguardia i crediti delle imprese procederemo nella direzione del commissariamento". Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, dopo il suo intervento in commissione Industria al Senato dove sono in esame i decreti sull'ex Ilva.

"La crisi dell'ex Ilva e i gravi ritardi del Governo continuano a produrre drammatiche conseguenze per i lavoratori e per il sistema produttivo del Paese. La crisi finanziaria ha determinato il blocco di un'altra linea produttiva nello stabilimento di Cornigliano". Lo dicono in una nota i senatori del Partito Democratico, Annamaria Furlan e Lorenzo Basso.

"Un fermo che coinvolge 250 lavoratori, impossibilitati a lavorare a causa di un guasto, che la ditta di manutenzione non ha proceduto a riparare perché non pagata. I lavoratori sono stati messi in cassa integrazione e le linee fuori uso, determinando come conseguenza che la produzione di latta nel Paese è oggi ferma".

"Una situazione drammatica - proseguono Furlan e Basso -, determinata dai continui ritardi del Governo nell'affrontare la crisi finanziaria di Acciaierie d'Italia. Il decreto che ora è al Senato per la conversione in legge non assicura risorse adeguate per salvaguardare e rilanciare l'ex Ilva e le imprese dell'indotto".

"Per questo - concludono i senatori Pd - eravamo già intervenuti alcuni giorni fa nella commissione Industria del Senato, durante l'audizione del presidente della regione Liguria e del sindaco di Genova, denunciando la mancanza di risorse. Continueremo a lavorare affinché il Governo si impegni ad aumentare il finanziamento necessario per non affondare il principale asset della siderurgia italiana".