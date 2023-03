Euroflora, sopralluogo dei progettisti alla fiera

La prossima edizione di Euroflora si terrà nel 2025 ma i preparativi sono già in corso. Appuntamento in due atti lunedì 6 marzo 2023 a Genova per il briefing con i progettisti preselezionati per aggiudicarsi la progettazione dell'esposizione internazionale di piante e fiori organizzata da Porto Antico di Genova e riconosciuta da Aiph, International Association of Horticultural Producers.

I tredici studi selezionati hanno partecipato prima, nel centro congressi dei Magazzini del Cotone, alla presentazione generale delle linee guida e poi al sopralluogo nei cantieri del Waterfront. Dopo aver esplorato la zona del futuro parco di piazzale Kennedy, la visita è proseguita nelle aree del palasport, della tensostruttura e si è conclusa nel padiglione Jean Nouvel.

Grande l'interesse suscitato nei partecipanti per la complessità dei quindici cantieri contemporaneamente in esecuzione, per la varietà delle tipologie di spazi e di funzioni, che conviveranno nell'ex quartiere fieristico e per le opportunità sfidanti offerta dalla nuova area.