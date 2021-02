Esselunga a San Benigno, Confesercenti: «Inquinamento già oltre i limiti nella zona»

Dopo l'annuncio di Coop Liguria di un ricorso al Tar contro il via libera all'apertura di un nuovo punto vendita Esselunga a San Benigno, Confesercenti Genova chiama in causa la Regione.

Per consentire alla catena di supermercati di sbarcare a Genova con un secondo spazio (dopo quello in via Piave in Albaro), il consiglio comunale ha approvato in tempi record una variante al Puc. Il presidente di Confesercenti Genova, Massimiliano Spigno, chiama ora in causa la Regione: «Come noto - ricorda - l'apertura di una grande struttura di vendita deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione, ai sensi dell'articolo 19bis del Testo unico del Commercio, introdotto con legge regionale numero 16 del 2018, che prevede, appunto, una Conferenza dei servizi interna atta a valutare la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente - compreso quello urbano e dei beni culturali - sulla base delle condizioni urbanistico-territoriali e ambientali».

«In particolare - prosegue il presidente di Confesercenti - devono essere verificati parametri ambientali quali i livelli di concentrazione di benzene, biossido d'azoto, biossido di zolfo, monossido di carbonio, Pm10 e Pm2,5. Poiché parliamo di una valutazione tecnica e non politica, che prescinde quindi anche da ogni tipo di considerazione sulla concorrenza, attendiamo fiduciosi l'esito dell'esame, che, a termini di legge, dovrebbe arrivare entro fine marzo, dal momento che stiamo parlando di una zona che sfonda costantemente i livelli massimi d'inquinamento dell'aria, così come puntualmente registrato dalle centraline di via Buozzi e lungomare Canepa e ampiamente documentato dalla delibera licenziata dal consiglio comunale».